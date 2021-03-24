17 дизайнерских вещиц, которые сделают обычную кухню местом силы
Иногда вещи — это не просто вещи. Некоторые из них не только радуют взгляд, но и доставляют настоящее удовольствие, когда ими пользуешься. Вытираешь руки таким вот полотенцем-котиком и пропитываешься милотой по самую макушку. Любимые предметы наполняют нас светом и энергией и придают нам сил. А это главное.
Мы в AdMe.ru — настоящие ценители прекрасного. Особенно если это прекрасное не в Лувре в рамке под стеклом, а на собственной кухне. Вот вам новая подборка вещиц, каждую из которых можно полюбить с первого взгляда.
1. Полотенца-котики
2. Держатель для кухонной губки
3. Пиала с силуэтом внутри
4. Графин со стаканом, который одновременно и крышка
5. Тарелка с летящим лебедем
6. Фактурная деревянная посуда
7. Штампы для печенья
8. Узорная скалка
9. Металлический чайник в виде котика
10. Чашка из натурального дерева, которую можно держать, не обжигаясь
11. Формочка для арбуза
12. Шпажки в виде чаек для сыра и других закусок
13. Крючки для кухонных принадлежностей
14. Формы для печенья в виде корги
15. Минималистичный поднос для сервировки
16. Полотенце в виде страницы книги о съедобных грибах
17. Полотенце с хвостиком
Бонус: находки пользователей в антикварных магазинах
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Эти мерные чашки в виде лебедей делают меня такой счастливой! © sufferingpoodle / Twitter
- Пришла в антикварный магазин, а там этот чайник! © veganmattison / Twitter
- А я почти плачу оттого, что он принадлежит не мне! © sentetikayar / Twitter
А какие предметы на вашей кухне у вас самые любимые?
Фото на превью veganmattison / Twitter, sentetikayar / Twitter
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