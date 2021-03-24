17 дизайнерских вещиц, которые сделают обычную кухню местом силы

Иногда вещи — это не просто вещи. Некоторые из них не только радуют взгляд, но и доставляют настоящее удовольствие, когда ими пользуешься. Вытираешь руки таким вот полотенцем-котиком и пропитываешься милотой по самую макушку. Любимые предметы наполняют нас светом и энергией и придают нам сил. А это главное.

Мы в AdMe.ru — настоящие ценители прекрасного. Особенно если это прекрасное не в Лувре в рамке под стеклом, а на собственной кухне. Вот вам новая подборка вещиц, каждую из которых можно полюбить с первого взгляда.

1. Полотенца-котики

2. Держатель для кухонной губки

3. Пиала с силуэтом внутри

4. Графин со стаканом, который одновременно и крышка

5. Тарелка с летящим лебедем

6. Фактурная деревянная посуда

7. Штампы для печенья

8. Узорная скалка

9. Металлический чайник в виде котика

10. Чашка из натурального дерева, которую можно держать, не обжигаясь

11. Формочка для арбуза

12. Шпажки в виде чаек для сыра и других закусок

13. Крючки для кухонных принадлежностей

14. Формы для печенья в виде корги

15. Минималистичный поднос для сервировки

16. Полотенце в виде страницы книги о съедобных грибах

17. Полотенце с хвостиком

Бонус: находки пользователей в антикварных магазинах

Эти мерные чашки в виде лебедей делают меня такой счастливой! © sufferingpoodle / Twitter

Пришла в антикварный магазин, а там этот чайник! © veganmattison / Twitter

А я почти плачу оттого, что он принадлежит не мне! © sentetikayar / Twitter