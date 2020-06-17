17 дизайнерских штуковин, которыми хочется обладать во что бы то ни стало
За что бы ни взялся талантливый дизайнер — за создание упаковки для салфеток, мебели для любителей пазлов или вазы для цветов, — выходит по-настоящему круто. А бывает, что дизайнер и вовсе лев: только посмотрите, какие джинсы создают животные из зоопарка в Саппоро.
Мы в AdMe.ru никогда не устанем смотреть на прекрасное и вам советуем не останавливаться. Вот вам новая подборка вещей с неожиданным дизайном. А в конце статьи вас ждет бонус — отель, у которого нет стен.
1. Оказывается, пакет кончиков от вафельных рожков для мороженого можно купить отдельно
2. Японская пекарня готовит хлеб в форме кошачьей мордочки
3. Держатель для салфеток в виде крайне недовольного кота
4. «Парящий» стол
5. Светящиеся веревки для палатки, чтобы туристы не спотыкались о них в темноте
6. Домик для котика, который можно и поставить на пол, и повесить на стену
7. Кит-хранитель из переработанных пластиковых бутылок: в него можно класть пакеты или туалетную бумагу
8. Ваза-пузырь
9. Стол с двойным дном для любителей пазлов
10. Диспенсер с жидкостью для мытья посуды, которая попадает на губку от одного нажатия. Сверху — лоток для хранения самой губки
11. Прозрачный пазл
12. 3D-держатели для ручек, карандашей и сухих цветов
13. Кототарелочки
14. Велосипедный звонок с птичкой
15. Бальзам «Звездочка» в удобной банке!
16. Бренд Fresh Pawz выпустил первые кроссовки для собак, вдохновивишись популярной моделью Adidas Yeezy
17. Зоопарк в Саппоро (Япония) продает джинсы, потрепанные львами. Можно выбрать размер, но то, как сильно будут потрепаны джинсы, зависит только от «дизайнера»
Бонус: в Швейцарских Альпах можно снять номер в отеле без стен
А вы готовы заплатить больше, если вещь не только полезная, но еще и красивая?