17 дизайнерских штуковин, которыми хочется обладать во что бы то ни стало

51 4 42 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За что бы ни взялся талантливый дизайнер — за создание упаковки для салфеток, мебели для любителей пазлов или вазы для цветов, — выходит по-настоящему круто. А бывает, что дизайнер и вовсе лев: только посмотрите, какие джинсы создают животные из зоопарка в Саппоро.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем смотреть на прекрасное и вам советуем не останавливаться. Вот вам новая подборка вещей с неожиданным дизайном. А в конце статьи вас ждет бонус — отель, у которого нет стен.

1. Оказывается, пакет кончиков от вафельных рожков для мороженого можно купить отдельно

2. Японская пекарня готовит хлеб в форме кошачьей мордочки

3. Держатель для салфеток в виде крайне недовольного кота

4. «Парящий» стол

5. Светящиеся веревки для палатки, чтобы туристы не спотыкались о них в темноте

6. Домик для котика, который можно и поставить на пол, и повесить на стену

7. Кит-хранитель из переработанных пластиковых бутылок: в него можно класть пакеты или туалетную бумагу

8. Ваза-пузырь

9. Стол с двойным дном для любителей пазлов

10. Диспенсер с жидкостью для мытья посуды, которая попадает на губку от одного нажатия. Сверху — лоток для хранения самой губки

11. Прозрачный пазл

12. 3D-держатели для ручек, карандашей и сухих цветов

13. Кототарелочки

14. Велосипедный звонок с птичкой

15. Бальзам «Звездочка» в удобной банке!

16. Бренд Fresh Pawz выпустил первые кроссовки для собак, вдохновивишись популярной моделью Adidas Yeezy

17. Зоопарк в Саппоро (Япония) продает джинсы, потрепанные львами. Можно выбрать размер, но то, как сильно будут потрепаны джинсы, зависит только от «дизайнера»

Бонус: в Швейцарских Альпах можно снять номер в отеле без стен