17 диковатых ляпов горе-дизайнеров, которые довели до истерики весь интернет

В современном мире творческим людям приходится нелегко, ведь потребитель уже пресыщен донельзя, поэтому его сложно чем-то зацепить и удивить. Тем не менее дизайнеры и производители товаров стараются как могут, подключают всю свою фантазию и креатив. И в итоге это выливается либо в нечто шедевральное, либо в нелепейшие курьезы и промахи.

AdMe.ru собрал именно таких вот горе-умельцев, которые в определенный момент слегка перегрелись на работе и лихо напортачили. Остается только гадать, почему же никто на многих других этапах реализации ничего не заметил и не сказал.

17. Рисунок на этой рождественской кока-коле больше напоминает растекшуюся краску

16. «Мой друг подарил это своей дочери на день рождения»

«Фантастическая Четверка. Невидимая девушка».

15. «Я только на следующий день понял, что у этого рождественского утенка не жуткие красные глаза, а просто розовые щечки»

14. Эта губка выглядит так, будто покрыта плесенью

13. Кажется, в проект закралась ошибка

12. При взгляде на это мысль о цветах приходит в голову лишь в последнюю очередь

11. Эпоксидный стоппер для двери с реальным куском пиццы внутри

10. Нужно привлечь к постеру внимание? Ни слова больше!

9. Не хотелось бы увидеть такое в витрине ночью...

8. Срочно вызывайте экзорциста!

7. Спанч Боб, что с тобой стало?

6. Жемчужина в своем роде

«Мопс в кружке. Силиконовое ситечко для чая».

5. Весьма специфический дизайн для унитаза

4. Либо это самый маленький ретривер в истории, либо это кормушка для хранения пожизненного запаса корма

«Автоматическая кормушка для кошек и собак».

3. Похоже, эти львы многое повидали

2. Из-за рисунка на пергаменте сзади этот сыр выглядит так, словно он заплесневел

1. «Не лучший выбор ковра для лестницы, скажу я вам»