17 диковатых ляпов горе-дизайнеров, которые довели до истерики весь интернет
В современном мире творческим людям приходится нелегко, ведь потребитель уже пресыщен донельзя, поэтому его сложно чем-то зацепить и удивить. Тем не менее дизайнеры и производители товаров стараются как могут, подключают всю свою фантазию и креатив. И в итоге это выливается либо в нечто шедевральное, либо в нелепейшие курьезы и промахи.
AdMe.ru собрал именно таких вот горе-умельцев, которые в определенный момент слегка перегрелись на работе и лихо напортачили. Остается только гадать, почему же никто на многих других этапах реализации ничего не заметил и не сказал.
17. Рисунок на этой рождественской кока-коле больше напоминает растекшуюся краску
16. «Мой друг подарил это своей дочери на день рождения»
«Фантастическая Четверка. Невидимая девушка».
15. «Я только на следующий день понял, что у этого рождественского утенка не жуткие красные глаза, а просто розовые щечки»
14. Эта губка выглядит так, будто покрыта плесенью
13. Кажется, в проект закралась ошибка
12. При взгляде на это мысль о цветах приходит в голову лишь в последнюю очередь
11. Эпоксидный стоппер для двери с реальным куском пиццы внутри
10. Нужно привлечь к постеру внимание? Ни слова больше!
9. Не хотелось бы увидеть такое в витрине ночью...
8. Срочно вызывайте экзорциста!
7. Спанч Боб, что с тобой стало?
6. Жемчужина в своем роде
«Мопс в кружке. Силиконовое ситечко для чая».
5. Весьма специфический дизайн для унитаза
4. Либо это самый маленький ретривер в истории, либо это кормушка для хранения пожизненного запаса корма
«Автоматическая кормушка для кошек и собак».
3. Похоже, эти львы многое повидали
2. Из-за рисунка на пергаменте сзади этот сыр выглядит так, словно он заплесневел
1. «Не лучший выбор ковра для лестницы, скажу я вам»
Как часто вы замечаете подобные дизайнерские промахи или специфические товары? Может, в ваших архивах тоже сохранилась пара подходящих фото?