17 cвадебных нарядов из секонд-хенда, за которые не то что не стыдно, а гордость берет
Свадьба, конечно, один из главных дней в жизни. Но это вовсе не значит, что на такое событие стоит потратить весь свой бюджет. А экономные невесты знают, что порой «то самое» платье может ждать их не в модном бутике за баснословные деньги, а, например, в комиссионке.
Взглянув на фотокарточки девушек в платьях из секонд-хендов и прочитав их восторженные отклики, мы в AdMe.ru убедились, что шикарный образ может и не потребовать больших затрат.
«Нашла платье мечты в магазине подержанных вещей, и оно идеально село, даже не нужно переделывать. И это ручная работа 1959 года»
«Только что купила подержанное свадебное платье и не могу нарадоваться»
«Это абсолютно великолепное винтажное свадебное платье из комиссионки всего за $ 13»
«Я нашла это красивое винтажное свадебное платье за $ 4»
- Мне никогда не нравились короткие свадебные платья, но это можно носить даже просто так, и никто не догадается, что это свадебное платье. © ShortWarrior / Reddit
«Потребовалось некоторое время, но в конце концов я отыскала подходящее платье в секонд-хенде»
«Теперь нужно решить, как дополнить его аксессуарами (если вообще это нужно, мне вроде как нравится простой вид)».
«Мое свадебное платье за $ 200»
«Я купила свое свадебное платье в секонд-хенде и просто счастлива»
- Мне нравится контраст, оно выглядит так романтично и кокетливо, какая отличная находка! © jwfun / Reddit
Свадебное платье из благотворительного магазина
«Нужны небольшие изменения, чтобы сделать его более индивидуальным. Но оно обошлось мне всего в $ 125. Подержанное, но новое, с бирками»
- Это прекрасно! Декольте с драпировкой так тебе идет. Оно неподвластно времени, одновременно элегантно и современно. © tubbertubber / Reddit
«Я увидела это свадебное платье в секонд-хенде. И оно подошло просто идеально»
«Первое платье, которое я примеряла, стоило € 1 800, что выходило за рамки моего бюджета. Но только что мне удалось купить его за € 590 в секонд-хенде! Это восторг»
«В течение многих лет я мечтала найти свадебное платье в комиссионке»
«И наконец-то могу опубликовать то, что нашла и теперь обожаю! В пятницу мы с мужем отпраздновали свадьбу, и я чувствовала себя в нем просто великолепно».
«Я в восторге! Еще даже не начинала толком искать платье и нашла свое идеальное в комиссионке всего за $ 5»
«Фотография, где я в свадебном платье за $ 25! Знаю, что в нем нет ничего особенного, но я очень довольна тем, как все получилось»
«Моя любимая находка — свадебное платье за $ 200 из комиссионного магазина, в который я зашла по нужде. Через 2 месяца магазин закрылся. Это была судьба»
«Мое винтажное свадебное платье за $ 35 без каких-либо изменений»
«Это свадебное платье Gunne Sax за $ 26 из комиссионки»
А как вы относитесь к одежде из секонд-хенда?