17 cвадебных нарядов из секонд-хенда, за которые не то что не стыдно, а гордость берет

Свадьба, конечно, один из главных дней в жизни. Но это вовсе не значит, что на такое событие стоит потратить весь свой бюджет. А экономные невесты знают, что порой «то самое» платье может ждать их не в модном бутике за баснословные деньги, а, например, в комиссионке.

Взглянув на фотокарточки девушек в платьях из секонд-хендов и прочитав их восторженные отклики, мы в AdMe.ru убедились, что шикарный образ может и не потребовать больших затрат.

«Нашла платье мечты в магазине подержанных вещей, и оно идеально село, даже не нужно переделывать. И это ручная работа 1959 года»

«Только что купила подержанное свадебное платье и не могу нарадоваться»

«Это абсолютно великолепное винтажное свадебное платье из комиссионки всего за $ 13»

«Я нашла это красивое винтажное свадебное платье за $ 4»

Мне никогда не нравились короткие свадебные платья, но это можно носить даже просто так, и никто не догадается, что это свадебное платье. © ShortWarrior / Reddit

«Потребовалось некоторое время, но в конце концов я отыскала подходящее платье в секонд-хенде»

«Теперь нужно решить, как дополнить его аксессуарами (если вообще это нужно, мне вроде как нравится простой вид)».

«Мое свадебное платье за $ 200»

«Я купила свое свадебное платье в секонд-хенде и просто счастлива»

Мне нравится контраст, оно выглядит так романтично и кокетливо, какая отличная находка! © jwfun / Reddit

Свадебное платье из благотворительного магазина

«Нужны небольшие изменения, чтобы сделать его более индивидуальным. Но оно обошлось мне всего в $ 125. Подержанное, но новое, с бирками»

Это прекрасно! Декольте с драпировкой так тебе идет. Оно неподвластно времени, одновременно элегантно и современно. © tubbertubber / Reddit

«Я увидела это свадебное платье в секонд-хенде. И оно подошло просто идеально»

«Первое платье, которое я примеряла, стоило € 1 800, что выходило за рамки моего бюджета. Но только что мне удалось купить его за € 590 в секонд-хенде! Это восторг»

«В течение многих лет я мечтала найти свадебное платье в комиссионке»

«И наконец-то могу опубликовать то, что нашла и теперь обожаю! В пятницу мы с мужем отпраздновали свадьбу, и я чувствовала себя в нем просто великолепно».

«Я в восторге! Еще даже не начинала толком искать платье и нашла свое идеальное в комиссионке всего за $ 5»

«Фотография, где я в свадебном платье за $ 25! Знаю, что в нем нет ничего особенного, но я очень довольна тем, как все получилось»

«Моя любимая находка — свадебное платье за $ 200 из комиссионного магазина, в который я зашла по нужде. Через 2 месяца магазин закрылся. Это была судьба»

«Мое винтажное свадебное платье за $ 35 без каких-либо изменений»

«Это свадебное платье Gunne Sax за $ 26 из комиссионки»