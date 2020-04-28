17 человек, которые решили изменить интерьер своими руками, и у них получился шедевр

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Основная дилемма ремонта — делать все самостоятельно или обратиться к специалистам? Казалось бы, профессиональные дизайнеры, отделочники, строители и реставраторы справятся с задачей намного лучше, не оставляя любителям никаких шансов, но на деле это подтверждается отнюдь не всегда.

AdMe.ru подсмотрел результаты работы любителей, которые постарались сами сделать ремонт, и мы готовы отдать им свои квартиры на переделку хоть завтра.

«Мы купили по интернету старое советское кресло и отреставрировали его»

«Я несколько месяцев восстанавливал этот шкаф в своей мастерской для клиента, который переделывал кухню»

«Мой маленький, но уютный балкон: до и после ремонта»

«В нашей семье есть советский стол-книжка, переходящий из поколения в поколение. Однажды захотелось отреставрировать его, и вот что получилось»

«Я переделал свой маленький рабочий уголок в квартире»

«Спальня до и после ремонта. Немного грубовато, но мне кажется, что получилось очень уютно. До ремонта мы ее ненавидели и месяц спали в запасной комнате»

Прихожая в доме викторианской эпохи, Лондон. Полы более 50 лет были под коврами, так что их состояние почти идеальное

«Мой первый опыт с использованием настольной пилы. До и после работы»

«Все это началось с того, что мы захотели перевесить шкафчики, а закончилось полноценным обновлением кухни»

«Старенький холодильник достался мне вместе с дачей. Решила покрасить»

«Сделал сараю на заднем дворе омолаживающую операцию»

«Наша гостиная с террасой в Бирмингеме. Ковер пришлось постелить, потому что состояние деревянного пола оставляет желать лучшего. Камин, к сожалению, чисто декоративный»

«Модернизация кухни с момента покупки квартиры. Делал все своими руками, кроме подвода воды и замены газовых шлангов»

«Имеем пару выходных, старый электрокамин, старый комод, желание украсить к Новому году комнату отдыха»

Ремонт кухни в доме, в котором 3 года никто не жил

Вот что можно сделать, если у вас есть загородный дом, куча инструмента, масса свободного времени, слабоумие и отвага

«Кухню решил сделать сам. Когда привезли кучу деталей, что я заказывал, я немного выпал в осадок. Даже были мысли плюнуть и заказать под ключ»

Если вы никак не решались приложить руки к спальне, ванной, балкону или старому шкафу, то, возможно, эта статья вас наконец вдохновит. Расскажите, какое преображение интерьера впечатлило вас больше всего?