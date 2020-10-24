17 человек, которые после заказа еды решили, что лучше будет посидеть на диете

Сегодня на каждом углу можно найти пиццерию, доставку роллов и прочее, и все, кто плохо обслуживает клиентов, давно должны были исправиться или не выдержать конкуренции. Однако это лишь в теории, а на практике — просто взгляните на снимки, сделанные этими возмущенными пользователями.

Мы в AdMe.ru думали, что времена «кота в мешке» для еды уже давно в прошлом, но теперь даже авокадо будем покупать с опаской.

«Мы заплатили за это € 72 (₽ 6 500). В ответ на претензии продавец сказал: „Не понимаю, почему это так важно для вас“»

«Сегодня покупатель вернул нам это. Он часто покупает такую пиццу, и она действительно хороша. Ну, когда пицца все-таки есть в коробке»

«Курьер кинул заказ и выбежал из подъезда»

«На вкус оно такое же, как и на вид»

«Вот как упаковали сметану к моему заказу»

Так ли вы представляли себе вегетарианскую пиццу?

«Купил пирог с курицей, надеясь, что он большой и вкусный. Потом разрезал его и понял, что это за чудовище»

«Думаю, я навсегда покончил с этим магазином»

«Заказал „луковое блюдо“. Не знаю, чего я ожидал, но лука они точно не пожалели»

«Купил стейки, получил лазанью»

«Я все понимаю, но палочки с плесенью — не понимаю»

«Это заставило мою жену изрядно похохотать»

Экологически чистую салфетку подали в одноразовой пластиковой упаковке

«Местная пиццерия — мастера скидок»

Интересно, возможно ли сделать тесто еще тоньше?

«Заказал бутерброд, получил это. Сочувствую человеку, с которым мы поменялись заказами»

Кажется, они немного преувеличили