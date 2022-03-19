17 крохотных кухонь, от которых так и веет теплом и уютом

По статистике, каждый будний день люди проводят на кухне примерно около часа. Кажется, что это не так много, но в любом случае готовить хочется в приятной обстановке. Кроме того, доказано, что внешний вид помещения действительно влияет на наше настроение и самоощущение. Например, в комнате с ярким светом, как естественным, так и искусственным, могут отступить депрессия и тревога.

Мы в AdMe.ru верим, что, даже если ваша кухня неимоверно маленькая, всегда есть способ сделать ее приятной и удобной.

«Переехала в крошечную квартиру с мизерной кухонькой»

«Вот так я изменила свою кухню»

«В моей кухне довольно уютно пить кофе»

«Эти магнитные светильники над столом преобразили нашу маленькую кухню»

«Обожаю свою маленькую кухню»

«Моя тихая маленькая кухня. Малыш Харпо — для масштаба»

«Моя любимая часть нашей крошечной кухни»

«Стараюсь сделать свою маленькую кухню уютной»

«После 10 месяцев сборки кухня наконец готова. Осталось много мелких работ. Но нам нравится, как она получилась»

«Наша новая кухня до ремонта и после»

Кухня: до и после

Даже если кухня маленькая, ее можно удачно обустроить

Компоновка маленькой кухни

Идеальная кухня в маленьком домике

Кухонная зона в переоборудованном автобусе

«Наша уютная маленькая кухня»

«Мне очень нравится это небольшое кухонное пространство»