17 безумных поделок, которые могли придумать только чрезмерно креативные люди

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В каждом из живущих на планете людей течет творческая жилка. Только у одних она просто течет, а у других бурлит, словно горная река, извергая безумные и не очень идеи. И именно такие личности могут креативно решить возникшую проблему или изобрести что-нибудь новенькое и интересное. Например, велосипед, у которого вместо колес... кроссовки.

Надо признать, что некоторые творения отлично справляются с поставленными задачами, хоть и выглядят местами нелепо. AdMe.ru как раз и собрал такие слегка безумные вещи.

1. В этом магазине за $ 12 продается табурет, сиденье которого сделано из автомобильных номеров

2. Похоже, этот пол сделан из разбитой плитки 80-х годов

3. «Мой друг на своей машине поменял обшивку дверей»

4. «Когда у отца продвинутый уровень в робототехнике»

5. Скамейка, которую можно соорудить буквально за минуту

6. «У нас в Великобритании в квартирах стоят отдельные краны для горячей и холодной воды. Мама моего парня приехала из Италии в гости на неделю и через некоторое время сделала это»

7. Когда решил сделать предложение во время пикника

8. Оказывается, сделать шоколадную клавишу не так уж сложно

9. Когда голь на выдумку хитра

10. Когда ребенок больше не хочет играть в динозавров, а выкидывать их жалко

11. Персонаж узнаваем? Узнаваем. Какие могут быть вопросы?

12. Мы восхищены не столько велосипедом, сколько тем, что парень обут в те же кроссовки, что и его «колеса»

13. Эти керамические тарелки выглядят как одноразовые пластиковые

14. Туалет в одном из салонов красоты

15. Может, перила специально так сделаны, чтобы никто по ним не съезжал?

16. «Пришел в гости к своей сестре и в ванной увидел унитаз. В свадебном наряде»

17. Сложно поверить, но это не царапины, а наклейка