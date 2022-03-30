16 звездных примеров того, что визажисты могут и совершить промах, и сотворить чудо

Силу макияжа сложно переоценить. Палетка теней и помада, оказавшиеся в умелых руках, способны за считаные минуты превратить вас в другого человека. При помощи косметики мы даже становимся увереннее в себе, ведь пудра и консилер помогают скрыть несовершенства кожи.

AdMe.ru взглянул на удачные и провальные образы звезд на красных ковровых дорожках. От мастерства некоторых визажистов невозможно оторвать взгляд: и фея-крестная Золушки так хорошо не справилась бы.

Джиджи Хадид

Ники Минаж

Леди Гага

Тейлор Момсен

Николь Кидман

Кеша

Элизабет Мосс

Ашанти

Дженнифер Лоуренс

Айшвария Рай

Дрю Бэрримор

Джесси Джей

Тереза Палмер

Лил Ким

Эль Фэннинг

Белла Хадид