16 звезд, первые выходы которых были далеки от идеала, а сегодня они выглядят как иконы стиля

Мода — вещь коварная. Сегодня бал правят одни тренды, а завтра дизайнеры предлагают нам носить совершенно другие вещи. Разобраться в этом потоке бесконечно сменяющих друг друга тенденций и найти то, что подходит именно вам, не так-то просто. Для этого нужны годы упорной работы. Но результат, кажется, стоит того. И яркое тому подтверждение — знаменитости, которые сумели выстроить свой неповторимый стиль, невзирая на промахи и ошибки.