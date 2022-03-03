16 звезд, первые выходы которых были далеки от идеала, а сегодня они выглядят как иконы стиля
Мода — вещь коварная. Сегодня бал правят одни тренды, а завтра дизайнеры предлагают нам носить совершенно другие вещи. Разобраться в этом потоке бесконечно сменяющих друг друга тенденций и найти то, что подходит именно вам, не так-то просто. Для этого нужны годы упорной работы. Но результат, кажется, стоит того. И яркое тому подтверждение — знаменитости, которые сумели выстроить свой неповторимый стиль, невзирая на промахи и ошибки.
На примере звезд мы в AdMe.ru решили показать, как здорово может преобразить женщину правильно подобранная одежда. Убедитесь в этом сами.
Николь Кидман в 2003 году и после 27 лет в Голливуде
Зои Кравиц в 2010 году и после 11 лет в Голливуде
Дакота Джонсон в 2008 году и после 20 лет в Голливуде
Рианна в 2007 году и после 16 лет в шоу-бизнесе
Блейк Лайвли в 2011 году и после 11 лет в Голливуде
Эмма Стоун в 2009 году и после 15 лет в Голливуде
Софи Тернер в 2014 году и после 9 лет в Голливуде
Рэйчел Вайс в 2007 году и после 23 лет в Голливуде
Сандра Буллок в 2002 году и после 29 лет в Голливуде
Кэри Маллиган в 2010 году и после 8 лет в Голливуде
Дженнифер Лопес в 2005 году и после 26 лет в Голливуде
Бри Ларсон в 2011 году и после 18 лет в Голливуде
Оливия Уайлд в 2009 году и после 15 лет в Голливуде
Хлоя Севиньи в 2002 году и после 20 лет в Голливуде
Скарлетт Йоханссон в 2004 году и в 2020 году — после 26 лет в Голливуде
Анджелина Джоли в 1998 году и после 28 лет в Голливуде
Как вы считаете, кому из знаменитостей перемены пошли на пользу?
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