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16 женщин решились на «слепое преображение», и получилось так круто, что некоторых теперь не узнать

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«Слепое преображение» — проект визажиста Оксаны Труновой и парикмахера Ольги Тарасовой. Его участницами становятся женщины, которые мечтают о новом образе, но не знают, как именно хотят выглядеть. Поэтому они полностью доверяются профессионализму Оксаны и Ольги и так и говорят: «Делайте что хотите».

AdMe.ru следит за развитием этого проекта. Предлагаем и вам оценить яркие перевоплощения.

1. Нина

2. Татьяна

  • Татьяна живет и работает в Москве, в одном образе много лет. Она пришла со словами «Сделайте меня старше». «Неожиданно», — сказали мы и сделали все наоборот. © oxanatrunovamakeup / Instagram

3. Ольга

4. Галина

  • Вот была просто бабушка, а стала интересная женщина с чертовщинкой во взгляде. © cvetlanaustiugova / Instagram

5. Светлана

6. Гаяне

  • Этой клиентке участие в «Слепом преображении» подарили дети.

7. Наталья

8. Елена

9. Юлия

10. Наталья

11. Александра

  • Александра сказала: «Делайте что хотите». А нам кардинально ничего не хотелось менять, решили лишь добавить несколько акцентов. © oxanatrunovamakeup / Instagram

12. Светлана

13. Маргарита

14. Алла

  • Отличный образ, сразу стала выглядеть моложе на 15 лет. © nfilya / Instagram

15. Юлия

16. Инна

Вы решились бы на участие в «Слепом преображении»?

Фото на превью oxanatrunovamakeup / instagram
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