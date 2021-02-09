16 женщин решились на «слепое преображение», и получилось так круто, что некоторых теперь не узнать
«Слепое преображение» — проект визажиста Оксаны Труновой и парикмахера Ольги Тарасовой. Его участницами становятся женщины, которые мечтают о новом образе, но не знают, как именно хотят выглядеть. Поэтому они полностью доверяются профессионализму Оксаны и Ольги и так и говорят: «Делайте что хотите».
AdMe.ru следит за развитием этого проекта. Предлагаем и вам оценить яркие перевоплощения.
1. Нина
- Это чудо из чудес! © iraderzkaia / Instagram
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Очень красиво. Дама помолодела лет на 20. © cattymami / Instagram
2. Татьяна
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Татьяна живет и работает в Москве, в одном образе много лет. Она пришла со словами «Сделайте меня старше». «Неожиданно», — сказали мы и сделали все наоборот. © oxanatrunovamakeup / Instagram
3. Ольга
4. Галина
- Вот была просто бабушка, а стала интересная женщина с чертовщинкой во взгляде. © cvetlanaustiugova / Instagram
5. Светлана
6. Гаяне
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Этой клиентке участие в «Слепом преображении» подарили дети.
7. Наталья
8. Елена
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Приехала на «Слепое преображение» со словами «Верните меня себе». © oxanatrunovamakeup / Instagram
9. Юлия
10. Наталья
11. Александра
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Александра сказала: «Делайте что хотите». А нам кардинально ничего не хотелось менять, решили лишь добавить несколько акцентов. © oxanatrunovamakeup / Instagram
12. Светлана
13. Маргарита
14. Алла
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Отличный образ, сразу стала выглядеть моложе на 15 лет. © nfilya / Instagram
15. Юлия
16. Инна
Вы решились бы на участие в «Слепом преображении»?