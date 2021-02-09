16 женщин решились на «слепое преображение», и получилось так круто, что некоторых теперь не узнать

«Слепое преображение» — проект визажиста Оксаны Труновой и парикмахера Ольги Тарасовой. Его участницами становятся женщины, которые мечтают о новом образе, но не знают, как именно хотят выглядеть. Поэтому они полностью доверяются профессионализму Оксаны и Ольги и так и говорят: «Делайте что хотите».