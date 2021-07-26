16 женщин, которые устали от привычного образа и решились на «слепое преображение»

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«Слепое преображение» — проект, в котором приняли участие сотни женщин. Все они пришли к визажисту Оксане Труновой и парикмахеру Ольге Тарасовой и сказали: «Делайте со мной, что хотите».

Мы в AdMe.ru давно наблюдаем за превращением героинь проекта и в который раз убеждаемся: некрасивых женщин просто не бывает.

1. Маргарита хотела избавиться от комплексов. Новый образ в этом помог

Вам удалось превратить девушку в принцессу. © shan_iv / Instagram

2. Вера из Москвы решила сделать себе подарок и стала участницей «Слепого преображения»

3. Елена работает учителем математики в школе

У меня просто нет слов, чтобы выразить восхищение. Словно мать и дочь — настолько преобразили женщину. © strelkova.elvira / Instagram

4. Надежда решилась на преображение перед своей свадьбой

5. Татьяна — учитель, бабушка, мама и просто красотка

6. Для Веры преображение было сюрпризом от дочек, которые не говорили, куда везут маму

7. Анжела давно мечтала поменять свой образ

8. Ольга хотела стать более женственной и романтичной

9. Наталья — дизайнер интерьеров

Это моя родная сестра. В каких образа она только ни была! Но этот действительно ее. © mari_pozitive / Instagram

10. Для веселой Марии подобрали более эффектный образ

11. Наталья решила многое поменять в жизни. Начала с себя

12. Галина очень женственная и обаятельная. Парикмахер и визажист хотели подчеркнуть эти достоинства

13. Ольге это преображение подарила невестка

Женщина сбросила лет 20! © tatsennikova / Instagram

14. Анастасия попросила: «Сделайте меня другой. Надоели волосы»

Очень здорово! И правда радикальное преображение! © luzhetskaya / Instagram

15. Парикмахер и визажист сразу поняли, какой образ нужен Екатерине

16. Раиса пришла на «Слепое преображение» с дочерью