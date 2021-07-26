16 женщин, которые устали от привычного образа и решились на «слепое преображение»
«Слепое преображение» — проект, в котором приняли участие сотни женщин. Все они пришли к визажисту Оксане Труновой и парикмахеру Ольге Тарасовой и сказали: «Делайте со мной, что хотите».
Мы в AdMe.ru давно наблюдаем за превращением героинь проекта и в который раз убеждаемся: некрасивых женщин просто не бывает.
1. Маргарита хотела избавиться от комплексов. Новый образ в этом помог
- Вам удалось превратить девушку в принцессу. © shan_iv / Instagram
2. Вера из Москвы решила сделать себе подарок и стала участницей «Слепого преображения»
- Как красиво! Совсем другая стала. © oksana_mostv / Instagram
3. Елена работает учителем математики в школе
- У меня просто нет слов, чтобы выразить восхищение. Словно мать и дочь — настолько преобразили женщину. © strelkova.elvira / Instagram
4. Надежда решилась на преображение перед своей свадьбой
5. Татьяна — учитель, бабушка, мама и просто красотка
6. Для Веры преображение было сюрпризом от дочек, которые не говорили, куда везут маму
7. Анжела давно мечтала поменять свой образ
8. Ольга хотела стать более женственной и романтичной
9. Наталья — дизайнер интерьеров
- Это моя родная сестра. В каких образа она только ни была! Но этот действительно ее. © mari_pozitive / Instagram
10. Для веселой Марии подобрали более эффектный образ
11. Наталья решила многое поменять в жизни. Начала с себя
12. Галина очень женственная и обаятельная. Парикмахер и визажист хотели подчеркнуть эти достоинства
13. Ольге это преображение подарила невестка
- Женщина сбросила лет 20! © tatsennikova / Instagram
14. Анастасия попросила: «Сделайте меня другой. Надоели волосы»
- Очень здорово! И правда радикальное преображение! © luzhetskaya / Instagram
15. Парикмахер и визажист сразу поняли, какой образ нужен Екатерине
16. Раиса пришла на «Слепое преображение» с дочерью
- А говорят, нет эликсира молодости! Есть! © marusja_klimova1 / Instagram
А вы любите экспериментировать с внешностью или нашли образ, в котором вам всегда комфортно?
Фото на превью oxanatrunovamakeup / Instagram, marusja_klimova1 / Instagram
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