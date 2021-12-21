16 женщин, которые сказали стилистам: «Делайте со мной что хотите!» — и не прогадали
У многих женщин повседневные хлопоты отнимают столько сил, что их не хватает на заботу о своей красоте. К счастью, есть на свете мастера, которым даже объяснять ничего не нужно: приходишь, садишься в кресло — и начинается волшебство.
Мы в AdMe.ru решили показать, какие чудеса творят основательницы проекта «Слепое преображение» визажист Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова.
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- Муж просто обязан влюбиться в нее снова. © svetlanasmirnova0766 / Instagram
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- Ольга — чемпион Европы по рукопашному бою. © oxanatrunovamakeup / Instagram
- А теперь и чемпион мира по красоте! © venera_vasimova / Instagram
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А вам посчастливилось встретить мастера, которому можно доверить свою красоту? Или справляетесь самостоятельно?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью oxanatrunovamakeup / Instagram
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