16 женщин, которые сказали стилистам: «Делайте со мной что хотите!» — и не прогадали

У многих женщин повседневные хлопоты отнимают столько сил, что их не хватает на заботу о своей красоте. К счастью, есть на свете мастера, которым даже объяснять ничего не нужно: приходишь, садишься в кресло — и начинается волшебство.

Мы в AdMe.ru решили показать, какие чудеса творят основательницы проекта «Слепое преображение» визажист Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова.

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Муж просто обязан влюбиться в нее снова. © svetlanasmirnova0766 / Instagram

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А вам посчастливилось встретить мастера, которому можно доверить свою красоту? Или справляетесь самостоятельно?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.