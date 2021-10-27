16 загадочных штуковин, предназначение которых не разгадали бы даже знатоки из «Что? Где? Когда?»

Неожиданную находку можно обнаружить где угодно: на чердаке или в погребе, в бабушкином сундуке или на новой съемной квартире. О предназначении некоторых вещиц остается только гадать. В таких ситуациях выручит всемогущий интернет, пользователи которого всегда придут на помощь и помогут разобраться даже с совершенно непонятной штуковиной.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать странные находки и пробовать догадаться об их предназначении. Предлагаем заняться этим и вам.

«У этой керамической плошки, купленной в Мексике, отверстие внизу, поэтому воду она не держит. Что это?»

Это похоже на держатель для колец и других украшений. А отверстие, вероятно, предотвращает разрушение керамики во время обжига. © Frijolejoe / Reddit

«К дороге в Израиле прикрепили 2 прочных резиновых шнура. Для чего это?»

Оказывается, это статистика использования трассы. Жгут натягивают для проверки на износ. © DedShapoklyak / Pikabu

«Увидел эти точки-вставки в розетке в отеле. Выглядят подозрительно. И нет, это не кнопка»

Они нужны для защиты от скачков напряжения. Точки выскакивают, и нужно нажать их, чтобы снова включить розетку. © BitsAndBobs304 / Reddit

«Штука из цельного металла в форме тыквы. Маркировки нет. Интересно, для чего она используется?»

Это ваза для фруктов. Мы использовали такие в нашем ресторане, чтобы хранить апельсины для отжима сока. © dyoelle / Reddit

«45-сантиметровый цилиндр с проблесковым маячком»

Это устройство для обнаружения утопающих. Их обычно размещают в углах бассейнов. Оно посылает лучи-волны, которые преломляются телами пловцов. Устройство фиксирует время пребывания под водой и оповещает, если кто-то тонет. © ksdkjlf / Reddit

«Нашли этот красивый предмет из меди на кухне в съемной квартире. Для чего он используется?»

«Лет 8 назад у меня появилась эта штуковина. По сути, открывашка, но открывает просто отвратительно. Покоя не дает назначение зубцов и граней»

Этой щеткой-расческой наносится и при необходимости разрыхляется воск для серфинга, чтобы ноги не скользили по доске. © markgonzo / Pikabu

«Что это за горшок в камине? Нашел в квартире, которую снимаю в Италии»

«Несколько десятков металлических конусов, которые вращаются на стержнях»

Это устройство для сепарирования молока от сливок. Чашки вращаются, центробежная сила заставляет молоко выходить наружу, а жирные сливки остаются в центре. © Biker_Bob / Reddit

«Маленький бронзовый контейнер с завинчивающейся крышкой»

Это карманная печка, часть старинной походной печи. © NewsandP***1191 / Reddit

«Похоже на медицинский прибор, может быть, для стоматологии. Нашли в мусоре возле дома»

Видимо, это аппарат для проведения косметологических процедур для лица. © Mela777 / Reddit

«Что-то вроде черной пластиковой вешалки»

«Нашел на тропинке в государственном парке. Что это за штуки?»

Так геодезисты отмечают точные координаты, на которых можно основывать дальнейшую работу. © OG-420 / Reddit

«Металлическая емкость со стеклянным тазиком внутри»

Выглядит как алюминиевая конфетница со стеклянной вставкой. Такие были популярны в середине прошлого века. © raineykatz / Reddit

«Что это за два кругляша на приборной панели моей Toyota?»

Слева — датчик солнечной нагрузки для автоматического кондиционирования воздуха, справа — датчик внешней освещенности для системы включения фар. © dirtymopwater / Reddit

«Винтажный изумрудно-зеленый сосуд диаметром около 25 см. Металлические ручки снимаются. Что это за вещь? У нее была крышка?»

Думаю, это дно испарителя. У меня был такой в детстве. У него была алюминиевая крышка и нагревательный элемент, через который выходил пар. Обычно бывало наоборот: верх сохранялся, а вот это стеклянное дно разбивалось. © wireknot / Reddit