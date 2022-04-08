AdMe
AdMe

16 женщин, которые на своем примере доказали, что носить наряды с модных показов могут не только тростиночки-манекенщицы

825311

Когда рассматриваешь фотографии с показов моды, кажется, что эти вещи с непривычным фасоном, перьями и блестками могут носить только модели. Но знаменитости на своем примере показывают, что одежда с подиума отлично смотрится на женщинах любых возрастов и комплекций, в том числе на беременных.

Мы в AdMe.ru не удержались и сравнили, как сидят наряды от-кутюр на профессиональных манекенщицах и на наших любимых актрисах и певицах.

Sergio Hudson — Блейк Лайвли

Roberto Cavalli — Дженнифер Лопес

Christopher John Rogers — Зендея

Stella McCartney — Сандра Буллок

Schiaparelli — Мэгги Джилленхол

Coperni — Рианна

Dries Van Noten — Марго Робби

Zuhair Murad — Мила Кунис

Chalayan — Хелен Миррен

Saint Laurent — Зои Кравиц

Bottega Veneta — Сара Полсон

Louis Vuitton — Чон Хо Ён

Tadashi Shoji — Дрю Бэрримор

Schiaparelli — Тесса Томпсон

Sergio Hudson — Керри Вашингтон

Jason Wu — Леди Гага

Как по-вашему, на ком эти дивные наряды смотрятся лучше всего?

Фото на превью CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / East News, Kevin Mazur / Getty Images Entertainment / Getty Images
825311
AdMe/Дизайн/16 женщин, которые на своем примере доказали, что носить наряды с модных показов могут не только тростиночки-манекенщицы
Поделиться этой статьёй