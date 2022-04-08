16 женщин, которые на своем примере доказали, что носить наряды с модных показов могут не только тростиночки-манекенщицы

Когда рассматриваешь фотографии с показов моды, кажется, что эти вещи с непривычным фасоном, перьями и блестками могут носить только модели. Но знаменитости на своем примере показывают, что одежда с подиума отлично смотрится на женщинах любых возрастов и комплекций, в том числе на беременных.