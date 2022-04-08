16 женщин, которые на своем примере доказали, что носить наряды с модных показов могут не только тростиночки-манекенщицы
Когда рассматриваешь фотографии с показов моды, кажется, что эти вещи с непривычным фасоном, перьями и блестками могут носить только модели. Но знаменитости на своем примере показывают, что одежда с подиума отлично смотрится на женщинах любых возрастов и комплекций, в том числе на беременных.
Мы в AdMe.ru не удержались и сравнили, как сидят наряды от-кутюр на профессиональных манекенщицах и на наших любимых актрисах и певицах.
Sergio Hudson — Блейк Лайвли
Roberto Cavalli — Дженнифер Лопес
Christopher John Rogers — Зендея
Stella McCartney — Сандра Буллок
Schiaparelli — Мэгги Джилленхол
Coperni — Рианна
Dries Van Noten — Марго Робби
Zuhair Murad — Мила Кунис
Chalayan — Хелен Миррен
Saint Laurent — Зои Кравиц
Bottega Veneta — Сара Полсон
Louis Vuitton — Чон Хо Ён
Tadashi Shoji — Дрю Бэрримор
Schiaparelli — Тесса Томпсон
Sergio Hudson — Керри Вашингтон
Jason Wu — Леди Гага
Как по-вашему, на ком эти дивные наряды смотрятся лучше всего?
AdMe/Дизайн/16 женщин, которые на своем примере доказали, что носить наряды с модных показов могут не только тростиночки-манекенщицы
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