16 выпускников, которые до сих пор находятся в черном списке полиции моды

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Выпускной вечер — это парадная дверь в огромный, красивый, малознакомый, но такой притягательный взрослый мир. И вступить в него, а заодно и навсегда распрощаться с детством, практически каждый выпускник предпочитает с размахом. В ход идут и платья-торты, и «голые» наряды, и костюмы-тройки в тон одеянию спутницы, и сумасшедшие прически — куда же без них... В общем, все то, на что потом через годы без слез не взглянешь.

AdMe.ru собрал 16 человек, которые вряд ли покажут внукам альбом с фотографиями со своего выпускного.

1. «2007 год. Ужасный макияж, нагеленный ирокез, чокер, сумочка в виде гробика... А его маме больше всего не понравилось платье»

2. Если вы вдруг не поняли, то это его спутница на выпускном

3. Судя по всему, эта пара окончила летнюю академию покемонов

4. Если вы забыли, как выглядит пафос, то вот

5. Вам тоже кажется, что это брат с сестрой?

6. «На своем выпускном я выглядела как 45-летняя тетка»

7. «Наверное, мне стоило предупредить ее, что именно я собираюсь надеть на выпускной»

8. Если бы морковному соку были нужны официальные представители на школьных выпускных...

9. Выпускной — не время для экспериментов, тем более с подручными материалами

10. «2000 год. Моей парой на выпускной был иностранный студент по обмену. Я просто представляю, как его родители пожалели, что отправили сына учиться в Америку»

11. «Я и мой друг Гарри с самого детства мечтали пойти на выпускной в таких прикидах»

12. Мы не беремся утверждать, но вполне возможно, что это лучшие наряды всех времен и народов

13. Когда сама себя сводила на выпускной

14. Когда выпускной в 8:00, но ты должен подписать Декларацию независимости в 7:30

15. Эффектное появление на выпускном — половина дела

16. Вы тоже не можете отделаться от мысли, что это постер к «Красавице и Чудовищу»?

Бонус: никогда, слышите, никогда не заказывайте выпускное платье онлайн

А с какими чувствами вы вспоминаете свой образ на выпускной вечер?