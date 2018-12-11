Какую одежду покупать, чтобы в 35+ выглядеть на 25

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Считается, что по достижении 30 лет женщины должны одеваться строго и выбросить из гардероба все яркие, легкомысленные вещи. Но мы-то знаем, что в этом возрасте жизнь только начинается и надевать на себя бабулино платье в цветочек — рано. Однако существуют простые правила подбора одежды, которые помогут вам примерить новый женственный стиль и при этом чувствовать себя уверенно.

Мы в редакции AdMe.ru пристально следим за всеми модными тенденциями и составили для вас список одежды, которая должна быть в гардеробе каждой девушки после 30.

1. Меховой жакет

Чтобы купить меховой жакет, вовсе не обязательно быть миллионером: вещи из искусственного меха уже несколько сезонов находятся на пике моды. Дизайнеры сознательно отказываются от использования натурального меха в новых коллекциях ради сохранения жизней животных. Как носить? Длина до середины бедра. Слишком длинная шуба сделает вас похожей на Круэллу Де Виль и наделит образ излишней драматичностью.

Надевайте жакет с джинсами, кроссовками или ботинками днем. С облегающим платьем и сапогами-чулками — вечером.

2. Юбка миди

Юбка миди из разряда тех вещей, которые можно носить, когда вам «совершенно нечего надеть». Вместо надоевших джинсов или черных брюк. Она подходит для формальных событий, торжественных выходов и прогулок. Как носить? Слегка расклешенная книзу юбка отлично выглядит в сочетании с сандалиями, балетками и даже кроссовками.

Наверх — свитшот с джинсовой курткой или водолазка и блейзер.

3. Полосатый топ

Топ в горизонтальную полоску нужен в каждом гардеробе, а все потому, что это классика, которая точно вам пригодится. Коко Шанель сделала полоску модной еще в начале ХХ века, но и сегодня такие вещи выглядят стильно. Как носить? Чтобы узор не полнил, выбирайте тонкую полоску и комбинируйте с однотонными вещами — черным блейзером или темными брюками.

4. Бомбер

Куртка-бомбер была создана для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны, ее отличительная особенность — резинки на рукавах и поясе. Но оказывается, что эта вещь из разряда must have. Причем как в женском, так и в мужском гардеробе. Как носить? Бомберы носят с джинсами, шортами и юбками. Главное — не забыть о ярких цветовых акцентах, чтобы не выглядеть как какой-нибудь хмурый военный.

Если вы не в восторге от стиля милитари, обратите внимание на бомберы с цветочным принтом.

5. Пальто

Пальто подчеркивает фигуру и греет лучше самой теплой куртки. Правда, это относится только к вещам из натуральной шерсти — пористое волокно отлично удерживает тепло. Как носить? Если вы устали от черного в верхней одежде, купите пальто оттенка верблюжьей шерсти. Это нейтральный цвет — он придает легкости силуэту, привлекает внимание, а еще прост в уходе.

6. Классические кроссовки

Дизайнеры постоянно придумывают сумасшедшие разновидности кроссовок — на огромной, словно ортопедической, платформе, с ярким декором и даже кроссовки-носки. Но есть и непреходящая классика — белые сникеры. Как носить? Белые кроссовки, кеды или сникеры — универсальная обувь, их можно носить с любой одеждой и выглядеть круто. Самый очевидный вариант — с джинсами. А еще с платьем миди, кожаными штанами и брюками-кюлотами.

7. Белая футболка

Белую футболку можно сочетать с любой одеждой и обувью. Это базовая вещь, которая доказывает истину — чтобы хорошо одеваться, не нужно искать сложные пути. Как носить? Стилисты советуют иметь в запасе одну футболку с длинным рукавом и одну с коротким.

Белый белому рознь — яркость оттенка может быть разной. Если футболка сильно контрастирует с цветом зубной эмали, глазного белка или теплым тоном кожи, то такое сочетание будет выглядеть неестественно. Вывод: перед покупкой нужно примерять даже обычную футболку.

8. Бумажник

Стилисты утверждают, что когда тебе уже за 30, то рассовывать деньги, кредитки и визитные карточки по карманам стыдно. И советуют завести красивый кошелек. Кто знает, может, с таким стильным аксессуаром и финансовые дела пойдут в гору. Как носить? При выборе кошелька можно оторваться как следует — цвет, фактура и размер могут быть любыми. Главное, чтобы эта вещь была качественной.

9. Водолазка

На вопрос: «Нужна ли водолазка в гардеробе?» — стилисты уверенно отвечают: «Да». Ведь эта незаменимая вещь подойдет и девушкам, которые работают в офисе, и творческим личностям, которым дресс-код не указ. Как носить? Если вы являетесь обладательницей женственной фигуры с широкими бедрами и хотите уравновесить фигуру, не покупайте облегающую водолазку.

Водолазку можно носить с брюками, юбкой А-силуэта и в сочетании с комбинезоном.

10. Шелковый платок

Шелковый платок — не просто красивый и стильный аксессуар, но и отличная инвестиция. Классические узоры не выходят из моды, а еще такую вещь можно передать по наследству. Как носить? Платок можно носить как шарф, заменить им пояс или повязать на сумку.

Отличить настоящий шелк несложно. Подержите шарф или платок в руках — натуральный материал мгновенно примет температуру вашего тела. Края изделий из натурального шелка всегда обрабатываются вручную.

11. Джинсы скинни

Такой фасон подходит для любой фигуры, главное — правильно выбрать посадку. Низкая линия талии познакомит окружающих с вашим нижним бельем или покажет несовершенства фигуры. Как носить? Укороченные облегающие джинсы открывают лодыжку. Стилисты признаются, что такой вариант по привлекательности обгоняет даже откровенное декольте.

Если для того, чтобы надеть на себя джинсы скинни, вам нужно лечь на кровать, задержать дыхание или не завтракать — выберите размер побольше. Эта модель не должна стеснять движения и мешать дыханию.

12. Красная помада

Поиск идеальной красной помады — тот еще квест. Но возраст за 30 — самое время для чувственных экспериментов, не так ли? Советы по поиску идеальной помады: На блондинках со светлыми глазами и кожей отлично смотрятся ягодные оттенки красного (клюквенный, брусничный или малиновый).

Кареглазым брюнеткам идут вишневые и винные оттенки.

Рыжим девушкам визажисты рекомендуют красно-розовые тона.

Шатенки могут пользоваться классической красной помадой. Важно: красная помада подчеркивает все несовершенства кожи лица, поэтому идеальный тон и макияж глаз обязательны.

13. Спортивные брюки

Женщинам возраста 30+ дизайнеры рекомендуют избавиться от легинсов и купить стильные спортивные штаны. Недавние исследования доказали, что ношение красивой тренировочной одежды помогает похудеть. Как носить? С кроссовками — это уже классика, в которой и в люди выйти не стыдно. Однако спортивные брюки сочетаются и с вполне классической обувью (туфли, ботильоны).

Наверх — бомбер, объемная джинсовая куртка, пальто или простая футболка.

14. Черные ботинки

Невысокие черные ботинки в гардеробе почти то же самое, что и белая футболка: без них не обойтись. Главным образом потому, что их можно носить как днем на работу, так и вечером на свидание или вечеринку. Как носить? С юбкой миди и пальто, байкерской курткой и джинсами или с блузкой и зауженными брюками.

15. Платье для торжественных мероприятий

Даже если вы интроверт и вечеринке предпочитаете посиделки на родном диване, пару раз в году вам приходится выбираться на официальные мероприятия. Стилисты говорят, что к 30 годам у вас должен быть хотя бы один торжественный наряд. Как носить? Самый удобный вариант — маленькое черное платье. Оно не занимает много места в шкафу и сочетается с разными видами обуви.

16. Хороший свитер