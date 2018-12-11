Какую одежду покупать, чтобы в 35+ выглядеть на 25

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Считается, что по достижении 30 лет женщины должны одеваться строго и выбросить из гардероба все яркие, легкомысленные вещи. Но мы-то знаем, что в этом возрасте жизнь только начинается и надевать на себя бабулино платье в цветочек — рано. Однако существуют простые правила подбора одежды, которые помогут вам примерить новый женственный стиль и при этом чувствовать себя уверенно.

Мы в редакции AdMe.ru пристально следим за всеми модными тенденциями и составили для вас список одежды, которая должна быть в гардеробе каждой девушки после 30.

1. Меховой жакет

Чтобы купить меховой жакет, вовсе не обязательно быть миллионером: вещи из искусственного меха уже несколько сезонов находятся на пике моды. Дизайнеры сознательно отказываются от использования натурального меха в новых коллекциях ради сохранения жизней животных.

Как носить?

  • Длина до середины бедра. Слишком длинная шуба сделает вас похожей на Круэллу Де Виль и наделит образ излишней драматичностью.
  • Надевайте жакет с джинсами, кроссовками или ботинками днем. С облегающим платьем и сапогами-чулками — вечером.

2. Юбка миди

Юбка миди из разряда тех вещей, которые можно носить, когда вам «совершенно нечего надеть». Вместо надоевших джинсов или черных брюк. Она подходит для формальных событий, торжественных выходов и прогулок.

Как носить?

  • Слегка расклешенная книзу юбка отлично выглядит в сочетании с сандалиями, балетками и даже кроссовками.
  • Наверх — свитшот с джинсовой курткой или водолазка и блейзер.

3. Полосатый топ

Топ в горизонтальную полоску нужен в каждом гардеробе, а все потому, что это классика, которая точно вам пригодится. Коко Шанель сделала полоску модной еще в начале ХХ века, но и сегодня такие вещи выглядят стильно.

Как носить?

  • Чтобы узор не полнил, выбирайте тонкую полоску и комбинируйте с однотонными вещами — черным блейзером или темными брюками.

4. Бомбер

Куртка-бомбер была создана для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны, ее отличительная особенность — резинки на рукавах и поясе. Но оказывается, что эта вещь из разряда must have. Причем как в женском, так и в мужском гардеробе.

Как носить?

  • Бомберы носят с джинсами, шортами и юбками. Главное — не забыть о ярких цветовых акцентах, чтобы не выглядеть как какой-нибудь хмурый военный.
  • Если вы не в восторге от стиля милитари, обратите внимание на бомберы с цветочным принтом.

5. Пальто

Пальто подчеркивает фигуру и греет лучше самой теплой куртки. Правда, это относится только к вещам из натуральной шерсти — пористое волокно отлично удерживает тепло.

Как носить?

  • Если вы устали от черного в верхней одежде, купите пальто оттенка верблюжьей шерсти. Это нейтральный цвет — он придает легкости силуэту, привлекает внимание, а еще прост в уходе.

6. Классические кроссовки

Дизайнеры постоянно придумывают сумасшедшие разновидности кроссовок — на огромной, словно ортопедической, платформе, с ярким декором и даже кроссовки-носки. Но есть и непреходящая классика — белые сникеры.

Как носить?

  • Белые кроссовки, кеды или сникеры — универсальная обувь, их можно носить с любой одеждой и выглядеть круто. Самый очевидный вариант — с джинсами. А еще с платьем миди, кожаными штанами и брюками-кюлотами.

7. Белая футболка

Белую футболку можно сочетать с любой одеждой и обувью. Это базовая вещь, которая доказывает истину — чтобы хорошо одеваться, не нужно искать сложные пути.

Как носить?

  • Стилисты советуют иметь в запасе одну футболку с длинным рукавом и одну с коротким.
  • Белый белому рознь — яркость оттенка может быть разной. Если футболка сильно контрастирует с цветом зубной эмали, глазного белка или теплым тоном кожи, то такое сочетание будет выглядеть неестественно. Вывод: перед покупкой нужно примерять даже обычную футболку.

8. Бумажник

Стилисты утверждают, что когда тебе уже за 30, то рассовывать деньги, кредитки и визитные карточки по карманам стыдно. И советуют завести красивый кошелек. Кто знает, может, с таким стильным аксессуаром и финансовые дела пойдут в гору.

Как носить?

  • При выборе кошелька можно оторваться как следует — цвет, фактура и размер могут быть любыми. Главное, чтобы эта вещь была качественной.

9. Водолазка

На вопрос: «Нужна ли водолазка в гардеробе?» — стилисты уверенно отвечают: «Да». Ведь эта незаменимая вещь подойдет и девушкам, которые работают в офисе, и творческим личностям, которым дресс-код не указ.

Как носить?

  • Если вы являетесь обладательницей женственной фигуры с широкими бедрами и хотите уравновесить фигуру, не покупайте облегающую водолазку.
  • Водолазку можно носить с брюками, юбкой А-силуэта и в сочетании с комбинезоном.

10. Шелковый платок

Шелковый платок — не просто красивый и стильный аксессуар, но и отличная инвестиция. Классические узоры не выходят из моды, а еще такую вещь можно передать по наследству.

Как носить?

  • Платок можно носить как шарф, заменить им пояс или повязать на сумку.
  • Отличить настоящий шелк несложно. Подержите шарф или платок в руках — натуральный материал мгновенно примет температуру вашего тела. Края изделий из натурального шелка всегда обрабатываются вручную.

11. Джинсы скинни

Такой фасон подходит для любой фигуры, главное — правильно выбрать посадку. Низкая линия талии познакомит окружающих с вашим нижним бельем или покажет несовершенства фигуры.

Как носить?

  • Укороченные облегающие джинсы открывают лодыжку. Стилисты признаются, что такой вариант по привлекательности обгоняет даже откровенное декольте.
  • Если для того, чтобы надеть на себя джинсы скинни, вам нужно лечь на кровать, задержать дыхание или не завтракать — выберите размер побольше. Эта модель не должна стеснять движения и мешать дыханию.

12. Красная помада

Поиск идеальной красной помады — тот еще квест. Но возраст за 30 — самое время для чувственных экспериментов, не так ли?

Советы по поиску идеальной помады:

  • На блондинках со светлыми глазами и кожей отлично смотрятся ягодные оттенки красного (клюквенный, брусничный или малиновый).
  • Кареглазым брюнеткам идут вишневые и винные оттенки.
  • Рыжим девушкам визажисты рекомендуют красно-розовые тона.
  • Шатенки могут пользоваться классической красной помадой.

Важно: красная помада подчеркивает все несовершенства кожи лица, поэтому идеальный тон и макияж глаз обязательны.

13. Спортивные брюки

Женщинам возраста 30+ дизайнеры рекомендуют избавиться от легинсов и купить стильные спортивные штаны. Недавние исследования доказали, что ношение красивой тренировочной одежды помогает похудеть.

Как носить?

  • С кроссовками — это уже классика, в которой и в люди выйти не стыдно. Однако спортивные брюки сочетаются и с вполне классической обувью (туфли, ботильоны).
  • Наверх — бомбер, объемная джинсовая куртка, пальто или простая футболка.

14. Черные ботинки

Невысокие черные ботинки в гардеробе почти то же самое, что и белая футболка: без них не обойтись. Главным образом потому, что их можно носить как днем на работу, так и вечером на свидание или вечеринку.

Как носить?

  • С юбкой миди и пальто, байкерской курткой и джинсами или с блузкой и зауженными брюками.

15. Платье для торжественных мероприятий

Даже если вы интроверт и вечеринке предпочитаете посиделки на родном диване, пару раз в году вам приходится выбираться на официальные мероприятия. Стилисты говорят, что к 30 годам у вас должен быть хотя бы один торжественный наряд.

Как носить?

  • Самый удобный вариант — маленькое черное платье. Оно не занимает много места в шкафу и сочетается с разными видами обуви.

16. Хороший свитер

В возрасте 30+ лучше отказаться от бесформенных трикотажных вещей и отдать предпочтение качественным шерстяным свитерам. Конечно, это не бюджетная покупка, зато хороший свитер может радовать вас не один сезон.

Дизайнеры утверждают, что в кашемировом свитере вы почувствуете себя на миллион долларов. Главное, выбрать правильную посадку — такой свитер не должен облегать тело.

Как носить?

  • Свитеры сочетаются не только с банальными джинсами, но и с кожаной юбкой или строгими брюками.

Фото на превью RyanMcGuire / Pixabay, domodipl / Instagram

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