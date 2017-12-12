16 упаковок 2017 года, которые стали лучшими на международном конкурсе дизайна

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Pentawards — международный конкурс, посвященный дизайну упаковки, пропагандирующий качественный, запоминающийся дизайн, который сделает даже повседневный продукт уникальным. AdMe.ru решил познакомить читателей с самыми достойными участниками и с теми, кто забрал свой «Оскар» по креативу. В самом конце статьи вас ждет бонус, который расскажет о 3 упаковках, которые можно съесть.

Тройка самых ярких участников

Разве можно было придумать более удачную упаковку для моцареллы, чем это сделало брендинговое агентство «Гордость» ?

Круги на бутылке — показатель количества осадков в определенном месяце. Так креативно показало важную информацию для ценителей вина агентство « Piquentum St. Vital» .

Такую вкусную альтернативу алкогольным напиткам предлагает компания «Seedlip» .

Бронзовые победители

Оригинальную упаковку для молока придумала белорусская команда «Public Group» .

Напиток, который призван спасти от голода в любое время дня и ночи, покорил своим стильным решением. Дизайнеры фирмы «Octa» точно знают, что красота в простоте.

Оливковое масло в роскошной упаковке от Изабель Кабелло ( Isabel Cabello ).

Серебряные победители

Коробка для обуви от «Prompt Design» .

Соус, который не стыдно подарить. Над этим дизайном трудилась креативная студия «Milk» .

В такую волшебную бутылку поместили джин дизайнерское агентство «ButterflyCannon» и династия по созданию красивейших упаковок из олова « VIROJANGLOR» .

Золотые победители

Обложка альбома легендарной группы «Металлика» появилась благодаря агентству «Turner Duckworth» .

Только креативные умы, такие как в агентстве «LIFEWTR» , могли превратить простые бутылки в холст современного искусства.

Туалетная бумага фирмы «Totem Rolls» в виде забавных тотемов.

Платиновые победители

Невероятно красочный дизайн для шоколада от «Candela Perú» .

Туалетная бумага от «Interbrand» , которую никто не захочет прятать в пакет на кассе в магазине.

Дизайн лампочек от талантливого дизайнера Ангелины Писчиковой .

Бриллиантовый победитель

Именно этот дизайн парфюмерной воды от «StarckParfums» покорил жюри.

Бонус: упаковки, которые можно есть

Пленка на основе молока не позволяет кислороду просачиваться внутрь, сохраняя свежесть продукта. Пленка растворяется в кипятке, поэтому ее можно использовать для расфасовки чая или кофе. Упаковку производят и в формате спрея, который можно распылить на любую еду, а затем съесть вместе с продуктом без вреда для здоровья.

Звездный шеф-повар Хестон Блюменталь использует для упаковки своих карамельных конфет собственную упаковку из желатина, глицерина и воды.

Пакет для сока изготовлен из карамелизированного сахара, покрытого воском. Упаковка представляет собой шарик, в который помещается любой напиток. Разбив упаковку как сырое яйцо, вы сможете добраться до содержимого. Не стоит переживать за осколки — оболочка абсолютно безопасна для употребления и растворяется при контакте с водой.

А как часто вы покупаете товар ради упаковки? Поделитесь в комментариях.