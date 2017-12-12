16 упаковок 2017 года, которые стали лучшими на международном конкурсе дизайна
Pentawards — международный конкурс, посвященный дизайну упаковки, пропагандирующий качественный, запоминающийся дизайн, который сделает даже повседневный продукт уникальным.
AdMe.ru решил познакомить читателей с самыми достойными участниками и с теми, кто забрал свой «Оскар» по креативу. В самом конце статьи вас ждет бонус, который расскажет о 3 упаковках, которые можно съесть.
Тройка самых ярких участников
Разве можно было придумать более удачную упаковку для моцареллы, чем это сделало брендинговое агентство «Гордость»?
Круги на бутылке — показатель количества осадков в определенном месяце. Так креативно показало важную информацию для ценителей вина агентство «Piquentum St. Vital».
Такую вкусную альтернативу алкогольным напиткам предлагает компания «Seedlip».
Бронзовые победители
Оригинальную упаковку для молока придумала белорусская команда «Public Group».
Напиток, который призван спасти от голода в любое время дня и ночи, покорил своим стильным решением. Дизайнеры фирмы «Octa» точно знают, что красота в простоте.
Оливковое масло в роскошной упаковке от Изабель Кабелло (Isabel Cabello).
Серебряные победители
Коробка для обуви от «Prompt Design».
Соус, который не стыдно подарить. Над этим дизайном трудилась креативная студия «Milk».
В такую волшебную бутылку поместили джин дизайнерское агентство «ButterflyCannon» и династия по созданию красивейших упаковок из олова «VIROJANGLOR».
Золотые победители
Обложка альбома легендарной группы «Металлика» появилась благодаря агентству «Turner Duckworth».
Только креативные умы, такие как в агентстве «LIFEWTR», могли превратить простые бутылки в холст современного искусства.
Туалетная бумага фирмы «Totem Rolls» в виде забавных тотемов.
Платиновые победители
Невероятно красочный дизайн для шоколада от «Candela Perú».
Туалетная бумага от «Interbrand», которую никто не захочет прятать в пакет на кассе в магазине.
Дизайн лампочек от талантливого дизайнера Ангелины Писчиковой.
Бриллиантовый победитель
Именно этот дизайн парфюмерной воды от «StarckParfums» покорил жюри.
Бонус: упаковки, которые можно есть
Пленка на основе молока не позволяет кислороду просачиваться внутрь, сохраняя свежесть продукта. Пленка растворяется в кипятке, поэтому ее можно использовать для расфасовки чая или кофе.
Упаковку производят и в формате спрея, который можно распылить на любую еду, а затем съесть вместе с продуктом без вреда для здоровья.
Звездный шеф-повар Хестон Блюменталь использует для упаковки своих карамельных конфет собственную упаковку из желатина, глицерина и воды.
Пакет для сока изготовлен из карамелизированного сахара, покрытого воском. Упаковка представляет собой шарик, в который помещается любой напиток. Разбив упаковку как сырое яйцо, вы сможете добраться до содержимого. Не стоит переживать за осколки — оболочка абсолютно безопасна для употребления и растворяется при контакте с водой.
А как часто вы покупаете товар ради упаковки? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью PENTAWARDS/facebook, PENTAWARDS/facebook