Гонка за модой не обеспечит отличный стиль, а вот 16 советов от стилиста леди Ди вполне могут

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Анна Харви — легенда британского журнала Vogue и стилист принцессы Дианы — знает все о том, как выглядеть шикарно вне зависимости от возраста и материального состояния. Постоянно меняющаяся мода вряд ли обеспечит вам стиль, но соблюдение простых правил поможет в его формировании и поддержании.

Мы в AdMe.ru согласны, что стиль надо поддерживать в любое время, поэтому щедро делимся усвоенными советами звездного стилиста.

1. Следуйте правилу А-силуэта

Юбки так называемого А-силуэта подходят практически всем. Такой крой делает образ воздушным и легким. Но, выбирая такую юбку, нужно помнить, что верх такого же свободного кроя надевать не стоит, предпочтение лучше отдать чему-то облегающему. Это же правило работает и наоборот: если вы выбрали свободный верх, то низ должен быть узким. Анна говорит, что главное — помнить о балансе.

2. Не одевайтесь в соответствии со своим возрастом

Если вы носите вещи, соответствующие вашему возрасту, то, вероятно, вы носите то, что вас старит. Главное, что нужно запомнить, — у одежды нет возрастных категорий. Можно носить все, что вам нравится, а то, как вы в этом будете выглядеть, зависит только от вашей уверенности в себе. Но конечно, не стоит забывать о балансе и гармонии в одежде, чтобы не выглядеть неряшливо в балахоне или неуместно в мини-юбке. Возраст не главное, но, создавая изящный стиль, о нем все же не нужно забывать. Анна советует выглядеть не стильно и модно, а просто классно. И для вдохновения предлагает равняться на знаменитостей с хорошим вкусом: Мишель Обаму, Наталью Водянову, Кейт Уинслет, Дарью Жукову.

3. Будьте осторожны с плиссированными юбками

По мнению стилиста, юбки с плиссе носить от линии талии могут только обладательницы стройной фигуры: такая их посадка делает акцент на боках и животе. Для тех, кто не хочет акцентировать внимание на талии, лучше выбирать плиссированные юбки с кокеткой, которые начинаются от линии бедер.

4. Берите на шопинг свою взрослую дочь

Стилист говорит, что и за покупками нужно ходить в правильной компании, чтобы потом не получилось так, что вы приобретете вещь, которая вам совершенно не подходит. Подруги могут сказать, что одежда вам подходит, из вежливости, а иногда и из зависти. Поэтому идеально брать с собой дочь — взрослую девушку, которая честно подскажет, какой образ лучше выбрать.

5. Не бойтесь ярких цветов

Как отмечает сама Анна, она жалеет, что долгое время была зациклена на черно-белом гардеробе, ограничивая себя в разноцветных вещах. Цветные вещи поднимают настроение и создают позитивную атмосферу вокруг их хозяйки. В выборе наряда на вечер Анна рекомендует отходить от стандартов и давать шанс чему-то яркому и интересному. Среди рекомендуемых цветов она упоминает сапфировый, изумрудный, цвет малины и ежевики, гранатовый. Но если все же вы захотите пойти в черном, то тут стилист советует дополнить образ красивыми увелирными украшениями. Анна также отмечает, что в этом случае не стоит забывать о колготках подходящего тона.

6. Покупайте вещи правильного размера

В отношении шопинга Анна обращает внимание на несколько моментов: Нужно всегда помнить, что свободные вещи способны сделать фигуру тоньше, а вот обтягивающие, очевидно, подчеркнут то, что не должны.

Берите пальто и джинсы типа «скинни» хотя бы на один размер больше. Относительно пальто все объясняется тем, что, когда вы наденете его на свитер, оно должно красиво спадать, поэтому при покупке ориентируйтесь на свои ощущения, а не на размер на бирке.

Если вам что-то идет, возьмите сразу несколько вещей. Многие согласятся, что найти идеальную вещь для себя непросто, поэтому разумно будет взять таких вещей с запасом, в особенности если это черная водолазка или белая рубашка. А идеально сидящие брюки берите, чтобы одну пару подогнать под носку с каблуком, а другую — под обувь на плоской подошве. То же касается и вещей одинакового кроя, но разных цветов. Кейт Миддлтон — пример женщины, которая умеет грамотно заниматься шопингом.

При покупке пиджака всегда проверяйте то, насколько комфортно вам в нем и насколько он вам подходит по размеру. Надев пиджак, вытяните руки вперед, чтобы убедиться в том, что он идеально сидит по линии спины и плеч. Если появится некомфортное натяжение, складки в области подмышек, то такой пиджак вам мал и не будет сидеть на вас должным образом.

7. Выбирайте колготки, которые подходят вашему оттенку кожи

Анна рекомендует выбирать колготки с низкой посадкой и максимально совпадающие по цвету с вашим тоном кожи. Главная цель, которую вы должны достигнуть, надев колготки, — это недоумение и вопросы людей в стиле «А надела ли она колготки?». Если все же вы собираетесь купить цветные колготки, то лучше их брать на размер больше, чтобы цвет был по всей ноге равномерным, а не «исчезал» при растягивании. Стоит помнить, что колготки с блеском делают ноги толще, а матовые — тоньше. Единственным исключением для колготок с блеском остается лето: в это время они выглядят на ноге естественно.

8. По возможности откажитесь от легинсов

Анна Харви советует избегать легинсов. Но если они неотъемлемая часть вашей жизни, то при носке комбинируйте их с длинными туниками и платьями. А при покупке обращайте внимание на качество материала, который не должен просвечивать. К тому же из моделей отдавайте предпочтение тем, что с высокой посадкой, чтобы избежать необходимости постоянно их подтягивать.

9. Выбирайте платья-туники

Платья-туники — универсальный вариант, который может служить как отдельным нарядом, так и дополнением к брюкам или штанам. Анна рекомендует: если вы достаточно высоки (так что туника заканчивается выше вашего колена), то вы можете ее носить в сочетании с прямой юбкой. Такой образ сделает вас ультрамодной и стильной. Покупая тунику, выбирайте ту, у которой втачной рукав, а не модель типа кимоно. Последний вариант зрительно укоротит верх вашего тела.

10. Отдавайте предпочтение комфорту

Даже в платье можно чувствовать себя комфортно, если оно подходит вам. В гардеробе самой Анны в основном кашемировые и шелковые платья с длинными рукавами, которые одновременно и удобные, и смотрятся нарядно. Также стилист рекомендует не бояться закрытых платьев: они подойдут дамам абсолютно любого возраста. Говоря об украшениях, Анна отмечает, что фамильные драгоценности будут уместно и выигрышно смотреться только на молодых девушках или на дамах солидного возраста. Всем остальным она советует экспериментировать с аксессуарами, а тем, кому нет 40, вообще можно попробовать носить разные сережки.

11. Серьги так же важны, как тушь

Анна убеждена: серьги вне зависимости от их дизайна, так же необходимы каждой женщине, как и тушь для ресниц. Но она отмечает, что лучше выбирать не бижутерию, а драгоценные или полудрагоценные ювелирные изделия с бриллиантами или жемчугом. Пара хороших сережек может помочь подсветить лицо и завершить ваш образ.

12. Не одевайтесь полностью в спортивный стиль

Комфорт и удобство при выборе одежды на день — это залог успеха. По словам Анны, она рада тому, что спортивный стиль вошел в моду, но при этом не рекомендует полностью облачаться в спортивную одежду: так вы подвергаете себя опасности выглядеть неряшливо. Спортивный образ лучше дополнять интересными аксессуарами и сумками, а кеды и кроссовки заменить на обувь поэлегантнее.

13. В любом возрасте вы можете носить байкерскую куртку

Кожаные куртки, скорее, популярны среди молодых людей, но такую куртку могут смело покупать люди всех возрастов. Укороченная версия намного лучше будет смотреться с юбкой или платьем, а вот в сочетании с брюками лучше выбирать модели подлиннее.

14. Вещи с длинными рукавами — беспроигрышный вариант на все времена

Конечно, с возрастом тело претерпевает изменения, в связи с которыми мы вынуждены скрывать какие-то недостатки. Рукава нам всегда помогают скорректировать то, как будут выглядеть наши руки. Анна выделяет 3 основных фасона рукавов: Доломан — характерной чертой этого типа рукава является широкая пройма, которая доходит до середины туловища. Стилист отмечает, что такой тип может не подойти тем, у кого пышные формы.

Реглан — из-за характерного для него шва одежда с такими рукавами может визуально увеличить грудь и плечи. Удобнее всего ее носить под пальто.

Втачной рукав — самый распространенный из всех, он аккуратно подчеркивает плечи и подходит абсолютно любой фигуре. Но кроме кроя важно обращать внимание и на длину, потому что с возрастом руки и локти начинают выглядеть иначе и многие пытаются скрыть недостатки в области локтя. Поэтому длинный рукав — это то, что никогда не выйдет из моды и всегда будет верным союзником модниц.

15. Будьте осторожны с выбором обуви для газона

Некоторые мероприятия, например свадьбы, предполагают, что часть торжества будет проходить на земле, газоне. Поэтому перед началом мероприятия обязательно уточните этот момент, чтобы не ошибиться в выборе обуви. Ведь ситуация, когда ваш каблук проваливается в землю, цепляя на себя всю грязь, не относится к числу приятных, а снимать обувь на таком мероприятии явно не лучший вариант: это сразу разрушит весь стиль. Чтобы избежать всех этих неприятностей, Анна советует выбирать: Обувь на плоской подошве.

Туфли и босоножки с широким каблуком: такой тип обуви может отлично дополнить пару на шпильке, если мероприятие предполагает последующий переход в помещение.

Обувь на танкетке: этот вариант можно выбрать, если вы в туфлях на плоской подошве на мероприятии чувствуете себя некомфортно. Изначально такую обувь носили только стюардессы, но потом Prada представила свою собственную модель, тем самым сделав обувь на танкетке модной и элегантной.

16. Носите длинные юбки, если вам больше 40

Для женщин, которым больше 40, рекомендуется выбирать юбки длиной по колено или ниже него. Но их фасон не должен быть прямым — предпочтение лучше отдавать струящемуся крою. Ну а если все же вы уверены в состоянии ваших ног и хотите надеть юбку покороче, Анна рекомендует выбирать качественный материал и не забывать про колготки.

Что вы думаете о моде и стиле? Есть ли у вас собственные правила, которым вы следуете, чтобы всегда выглядеть эффектно?