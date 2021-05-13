16 случаев, когда мебели со свалки дали вторую жизнь и она стала смотреться круче дизайнерской

В современных интерьерах все чаще изюминкой становится отреставрированная мебель прошлых веков, а среди декораторов все больше тех, кто видит свою миссию в спасении предметов старины от гниения на свалке. Одна из таких мастеров — Ильсеяр Муфлиханова. Девушка оставила работу в области международных связей и превратила творческое хобби в бизнес. В блоге своей студии она делится идеями, как перекрасить холодильник, вернуть жизнь буфету, испорченному жуком-короедом, или представить в новом стиле массивный бабушкин комод.

Посмотрев работы Ильсеяр, мы в AdMe.ru убедились, что стильная мебель не значит дорогая.

«Когда-то одна из посетительниц нашего жилища в сердцах сказала: „Такой дом с помойки обставили!“ Есть такое дело, и я этим горжусь»

«Мой первый холодильник. „Миру“ — мир и новую жизнь. Кстати, парень работает на радость любителям кофе с молоком из числа гостей. Ну чем наш родненький „Мир“ хуже SMEG?»

«Получила шикарную детскую каталку с дорогими сердцу творческой личности словами: „Я вас не тороплю. Делайте на свой вкус“. Каталка сделана в 1962 году в Татарстане полностью вручную»

«„Жалко выкидывать“, — написали мне про эту тумбочку. И я, конечно же, поехала спасать беднягу.

Вообще-то, я и скучающими у мусорных контейнеров тумбочками не брезгаю, но эту успела забрать из дома»

«Не ношу золото в обычной жизни. Не особо люблю и понимаю его. Но именно потали захотелось добавить на столик»

«Из-за перекраски этой кухни у хозяев возникло недопонимание. Ну классное же преображение!»

Кисточка с краской, словно волшебная палочка, дарит вторую жизнь заброшенной мебели

«Я в неописуемом восторге! Свежий насыщенный зеленый цвет клиенты выбирают не часто, а зря. Ведь этот комод — само лето. Вы тоже видите дерево с сочной зеленой листвой и крепкими ветвями?»

«Лак будто плеснули из банки. Жук-короед с аппетитом закусил нижней частью. Пришлось менять ее, снимать лак феном, шкурить, обрабатывать средством от грибка и от жука, грунтовать и лишь потом красить»

«Обновление в цифрах: 350 рублей за кресло, 2 кусочка поролона, 252 рубля за 1,2 м ткани, 60 мл краски и пара десятков граммов воска в качестве финишного покрытия»

«Часто приходят обладатели белоснежных интерьеров с просьбой перекрасить. Выбирая белый для интерьера, подумайте, за что будут цепляться глаза. Растения, картины или синие тумбы с потрясающими ручками»

«Можно и в 20 лет быть дедом-консерватором, а можно в 87, узнав о меловой краске, переделать библиотеку. А потом еще „ручки вот эти в красный покрасить и рисунок какой-нибудь нанести“»

«Муж, услышав словосочетание „массив карельской березы“, сверкнул глазами. А когда я произнесла магическое „бесплатно“, стал набирать номер грузчика. Искала я его на „Авито“ давно, и вот наконец он нашелся!»

«Есть предметы мебели, с которыми мне приятно работать аж до трясучки. В такие минуты я люблю все: и свою профессию, и мозолистые руки, и боль в спине. В такие минуты я чувствую себя счастливым декоратором»

«Эти часы купила у бабушки через „Авито“»

Сервант прошлого века из ореха