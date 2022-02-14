16 случаев, когда люди взяли и сделали из своей кухни настоящее уютное гнездышко

Наш день начинается на кухне: будь то вкусный завтрак или наспех выпитая чашка кофе перед выходом на работу. Вечера заканчиваются там же. А иногда и полуночные перекусы мы совершаем за столом у окна или у микроволновки. И вдвойне приятно проводить время на кухне, когда она мегауютная, теплая и сделана идеально под нас. Одно удовольствие даже просто смотреть на такую.

Мы в AdMe.ru любим провести вечер за чашечкой чая на уютной кухне и поэтому с особым интересом разглядывали фото пользователей сети, которые сотворили себе уголок, где душа отдыхает.

«Осенью я просто развесила травы и перчик прямо у себя на кухне, и это оказалось так удобно в сезон супов»

Это самая очаровательная кухня на свете. Такое ощущение, что она сошла со страниц сказки. © Kperk / Reddit

«Я считаю, что моя крохотная кухня очень уютная. Надеюсь, вы тоже так думаете»

Я бы скорее описал ее как причудливую. Но мне нравится. © SeriousPuppet / Reddit

«Моя крохотная кухня в лучах солнца»

Люди с маленькими кухнями, кажется, самые лучшие повара. © undisclothesd / Reddit

«Обеденная зона на моей кухне»

А это вот кошка или подушка на правом стуле? В любом случае мне прямо хочется посидеть за этим столом с чашкой чая... Так мило! © MysteryAnimal / Reddit

«Моя крошечная старая плита на крошечной кухне»

«Не слишком чисто, конечно, но, мне кажется, вполне уютно»

Это самая умная вещь! Под столом вы сделали маленькую кошачью кроватку? © Difficult_Dot_8981 / Reddit

Когда с первого взгляда и не понятно: это фото или нарисованная на холсте картина. Такие нежные оттенки

«Моя крошечная кухня в дачном стиле»

Это похоже на милый маленький кукольный домик. © Moal / Reddit

Кухонное окно в доме выглядит как картина

Ночной вариант уюта на кухне

Классно! Идеально подходит для полуночного перекуса. © Benji2421 / Reddit

«Наш пустой кухонный уголок превратился в местечко для напитков»

«Кухня в квартире моей бабушки»

«Переделал сам эту кухню в моей квартире 1920-х годов»

Я прямо чувствую, что на подоконнике должен быть вишневый пирог только что из печи. © thecoloradokid_3 / Reddit

«У меня на кухне есть местечко у окна, чтобы любоваться нью-йоркским снегом»

«Мой любимый уголок на кухне»

«Копил годами, чтобы сделать такой уютный кухонный пол»