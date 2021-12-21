16 случаев, когда дизайнеры перемудрили с задумкой вполне обыденных вещей
«Если поначалу идея не абсурдна, то на нее нет никакой надежды» — этой цитатой Альберта Эйнштейна, вероятно, руководствовались некоторые из следующих дизайнеров. Иначе трудно объяснить, в чем смысл лавки, на которой не может отдохнуть уставший человек, или ковра, который не дает ни тепла, ни уюта.
AdMe.ru обнаружил на просторах интернета фото вещей, с дизайном которых весьма перемудрили. И даже если задумка некоторых была неплохой, реализация подкачала.
«Обнаружил в Китае, в провинции Гуандун этот китайский диспенсер. Прежде чем выдать туалетную бумагу, эта штуковина заставляет вас смотреть рекламу»
«Несколько часов провел на ногах, преподавая материал студентам, а теперь не могу даже присесть на скамью, потому что кто-то так сильно хочет избавиться от бездомных»
«Эти простыни выглядят так, словно их намочили»
«Cкоро мы получим новую столешницу и делать бутерброды станет легче»
«На каком я этаже?»
Видимо, у дизайнера горели сроки, и 2022 год на новогодних очках превратился в это
Юбка с этим рисунком на ткани выглядит так, словно ее испачкали в грязи
«У нашего мороженого не было срока годности, потому что производители решили поздравить давнего сотрудника»
«Поздравляем Яна O. c 51-летием работы в Объединении молочных фермеров».
То чувство, когда риелтор с рекламы непрерывно буравит вас взглядом
«Мое сердце упало, когда я увидел, что они сделали с бумагой для оригами, чтобы уместить ее в коробку»
«По загадочной причине эти соусы для готовки продаются в банках для напитков»
2 буквы на часах-указателе оказались не у дел
«Blackhorse lane — „переулок Блэкхорс“».
«Чашка моего коллеги выглядит так, словно в ней есть кусочки еды»
«В этом флаконе был прозрачный лак. Поняла это, только когда вернулась домой»
Посмотрите, как мило эти резиновые уточки плавают в ванне
«Моя вторая половинка решила зажечь эти декоративные свечи с такой милой надписью „Радуйся“... Но, увы, зря»
Есть ли у вас или ваших знакомых вещи, которые так неудобны и непродуманны, что ими проще не пользоваться?
Фото на превью diverareyouok / Reddit
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