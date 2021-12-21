16 случаев, когда дизайнеры перемудрили с задумкой вполне обыденных вещей

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«Если поначалу идея не абсурдна, то на нее нет никакой надежды» — этой цитатой Альберта Эйнштейна, вероятно, руководствовались некоторые из следующих дизайнеров. Иначе трудно объяснить, в чем смысл лавки, на которой не может отдохнуть уставший человек, или ковра, который не дает ни тепла, ни уюта.

AdMe.ru обнаружил на просторах интернета фото вещей, с дизайном которых весьма перемудрили. И даже если задумка некоторых была неплохой, реализация подкачала.

«Обнаружил в Китае, в провинции Гуандун этот китайский диспенсер. Прежде чем выдать туалетную бумагу, эта штуковина заставляет вас смотреть рекламу»

«Несколько часов провел на ногах, преподавая материал студентам, а теперь не могу даже присесть на скамью, потому что кто-то так сильно хочет избавиться от бездомных»

«Эти простыни выглядят так, словно их намочили»

«Cкоро мы получим новую столешницу и делать бутерброды станет легче»

«На каком я этаже?»

Видимо, у дизайнера горели сроки, и 2022 год на новогодних очках превратился в это

Юбка с этим рисунком на ткани выглядит так, словно ее испачкали в грязи

«У нашего мороженого не было срока годности, потому что производители решили поздравить давнего сотрудника»

«Поздравляем Яна O. c 51-летием работы в Объединении молочных фермеров».

То чувство, когда риелтор с рекламы непрерывно буравит вас взглядом

«Мое сердце упало, когда я увидел, что они сделали с бумагой для оригами, чтобы уместить ее в коробку»

«По загадочной причине эти соусы для готовки продаются в банках для напитков»

2 буквы на часах-указателе оказались не у дел

«Blackhorse lane — „переулок Блэкхорс“».

«Чашка моего коллеги выглядит так, словно в ней есть кусочки еды»

«В этом флаконе был прозрачный лак. Поняла это, только когда вернулась домой»

Посмотрите, как мило эти резиновые уточки плавают в ванне

«Моя вторая половинка решила зажечь эти декоративные свечи с такой милой надписью „Радуйся“... Но, увы, зря»