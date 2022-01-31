16 работ визажиста, у которой есть дар чувствовать настоящую красоту и делать женщин счастливыми
Ольга Фокс — визажист с многолетним опытом, которая умеет подчеркнуть сильные стороны внешности. К Ольге обращаются в том числе актеры, певцы и другие звезды шоу-бизнеса, среди которых Вера Брежнева, Ольга Бузова и Тина Канделаки.
AdMe.ru покажет вам крутые преображения, к которым в буквальном смысле приложила руку Ольга Фокс. А в конце статьи вы увидите, как грамотный макияж помогает скинуть лет 10, а то и больше.
1. Резида
2. Дарья
3. Яна
4. Анна
5. Алена
6. Саша
7. Анна
8. Дарья
9. Вероника
10. Алина
11. Карина
12. Анна
13. Анжелика
14. Лидия
15. Любовь
Бонус: Галине 53 года, но с правильным макияжем она выглядит гораздо моложе
Как вам такие преображения? Какой из образов понравился больше всего?
Фото на превью olga_fox / Instagram
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