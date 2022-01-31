16 работ визажиста, у которой есть дар чувствовать настоящую красоту и делать женщин счастливыми

Ольга Фокс — визажист с многолетним опытом, которая умеет подчеркнуть сильные стороны внешности. К Ольге обращаются в том числе актеры, певцы и другие звезды шоу-бизнеса, среди которых Вера Брежнева, Ольга Бузова и Тина Канделаки.

AdMe.ru покажет вам крутые преображения, к которым в буквальном смысле приложила руку Ольга Фокс. А в конце статьи вы увидите, как грамотный макияж помогает скинуть лет 10, а то и больше.

1. Резида

2. Дарья

3. Яна

4. Анна

5. Алена

6. Саша

7. Анна

8. Дарья

9. Вероника

10. Алина

11. Карина

12. Анна

13. Анжелика

14. Лидия

15. Любовь

Бонус: Галине 53 года, но с правильным макияжем она выглядит гораздо моложе