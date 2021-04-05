16 работ российского визажиста, который возвращает женщинам молодость и красоту
Паша Кондрашин — визажист из Санкт-Петербурга, кредо которого — создавать красоту. Клиентками мастера становятся и женщины в возрасте, и девушки. И первых, и вторых он превращает в голливудских звезд.
Мы в AdMe.ru не смогли узнать некоторых дам после колдовства Паши. А вы?
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Даже не верится, что женщина может настолько измениться! © o.natali18 / Instagram
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Очень крутое преображение. © nastyusha685veber / Instagram
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Не устану повторять, что лифтинг-макияж — это самое божественное в бьюти-индустрии. Омолодить женщину на 10–20 лет одним только макияжем — это поистине волшебство! © kants_l / Instagram
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- Минус 20 лет. © kuzmina9999 / Instagram
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Это точно она? © elenakim7343 / Instagram
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Ваш макияж может преобразить любую. © moskaletskristina / Instagram
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Вы были у профессионального визажиста? Вам понравился результат?