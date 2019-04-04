16 работ от голливудских гримеров, чье мастерство находится за гранью реальности

4 0

7

5.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В киношном мире талантливые гримеры ценятся не менее самых востребованных актеров. Порой мастера мейкапа так трансформируют внешность героев того или иного фильма, что самих голливудских звезд не могут узнать даже самые преданные фанаты. В эту подборку мы включили известных актеров, которые рискнули и позволили загримировать себя до неузнаваемости. А в конце вас ждет бонус, посвященный наиболее ярким работам известного британского гримера Нейлла Гортона, услугами которого нередко пользуются голливудские киностудии.

AdMe.ru уже не раз знакомил вас с самыми яркими перевоплощениями актеров, над которыми постарались гримеры. На очереди — новые герои, о которых мы еще не рассказывали.

1. Роберт Де Ниро — Чудовище Франкенштейна («Франкенштейн», 1994)

2. Джеймс Макэвой — Мистер Тумнус («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», 2005)

3. Кристофер Уокен — Всадник без головы («Сонная Лощина», 1999)

4. Алан Камминг — Курт Вагнер («Люди Икс — 2», 2003)

5. Майк Майерс — Кот («Кот», 2003)

6. Бенисио дель Торо — Лоуренс Тэлбот («Человек-волк», 2010)

7. Уорик Дэвис — Филиус Флитвик («Гарри Поттер и философский камень», 2001)

8. Тим Карри — Повелитель Тьмы («Легенда», 1985)

9. Ник Стал — Рорк-младший («Город грехов», 2005)

Бонус

Здесь мы собрали самые яркие работы мастера пластического грима из Великобритании Нейлла Гортона. Он работает в киноиндустрии 17 лет, а в 2003 году на базе основанной им же студии Millennium FX открыл школу грима и макияжа Gorton Studio, которая на сегодняшний день в своем профиле признается ведущей в Европе. Кажется, руки и фантазия Нейлла могут все — даже сделать из очаровательной девушки дедушку-панка.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.