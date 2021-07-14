16 продавцов, которые не впаривают свой товар, а действительно заботятся о покупателях

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Как приятно, покупая товар, чувствовать, что о тебе позаботились: положили удобную мерную ложку, продумали упаковку, напечатали понятную инструкцию. Порой продавцам достаточно даже просто пошутить в тему, чтобы клиенты оставались довольными и лояльными.

Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем людям, которые столкнулись с таким приятным и душевным сервисом, как в этой подборке.

Верхняя часть корпуса откручивается. Кто бы это ни придумал, он точно заслужил свою зарплату

Это показатель того, насколько бережно обращались с вашей хрупкой посылкой, пока доставляли ее

Идея кажется крутой, пока курьер не решит, что эта штука очень похожа на ту игру, где надо провести шарик по лабиринту, крутя коробку во все стороны. © ballshampoo / Reddit

«Сегодня в одном из сетевых магазинов увидел лупу, привязанную к полке с товарами»

«Подумал, прикол какой-то. Но оказывается, они там на каждом стеллаже есть».

Мерная ложка для протеина идеально держится у основания горлышка банки. Больше не нужно лезть в порошок, чтобы достать ее

Инструкция для приготовления пиццы аккуратно вынимается, так что коробку можно сразу выбросить, чтобы она не занимала место на столе

«Купила мышку. В упаковке было пространство, куда можно засунуть палец, чтобы подцепить краешек и открыть упаковку. Справилась за 10 секунд»

Пластиковую часть упаковки можно использовать как поддон для краски

«Раньше никогда не видел шрифт Брайля на упаковках»

На упаковке есть линейка, чтобы нарезать ингредиенты аккуратно и в соответствии с рецептом

На этой коробке есть инструкция, как сделать из нее корону

«Величественная корона. 1. Поместите коробку на голову. 2. Оттопырьте мизинец. 3. Вы великолепны».

Принтер упакован так, чтобы его было удобно достать из коробки

«Купил тут платочки бумажные, а они с браком. Слышал, производители поощряют, когда их информируют о таком»

«Написал. Ответили, поблагодарили и прислали бесплатной продукции. Приятно!».

«Собираю стол, и нужные детали разложены по этапам сборки»

На упаковке фриканделя есть линейка, чтобы покупатель мог точно узнать, какой он длины

Если эта упаковка сделана так, чтобы не съесть всю пачку за раз, то это гениально

И тогда другая половина печенья остается свежей. © CapnRetro / Reddit

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