16 примеров того, как возвращается мода нашей юности. И на эту моду хочется смотреть

Мы не устаем презрительно фыркать, когда видим, как обретают новую жизнь сомнительные тренды из 1990-х и 2000-х. Но ведь иногда современное прочтение старых веяний делает их привлекательными, а не нелепыми.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на модные камбэки, которые заиграли новыми красками в последние годы, а мы этому даже рады.

Бретельки-спагетти

Тонкие бретели, именуемые «спагетти», были в тренде на рубеже веков, а теперь снова вернулись в строй. На наш взгляд, это выглядит очень нежно и женственно.

Юбка школьницы

Плиссированная мини-юбка была, пожалуй, у каждой девчонки в конце 1990-х — начале 2000-х. Сейчас эта вещица вернулась в гардеробы модниц в новом виде.

Тотал деним

Не спешите списывать со счетов джинсовые комплекты одежды. Стоит лишь взять вещи актуальных фасонов, и тотал деним будет выглядеть не только модно, но и действительно красиво.

Галстук без рубашки

Поклонницы Аврил Лавин надевали галстуки с майками и джинсами, а сейчас и вспоминать об этом стесняются. Но посмотрите на Селин Дион: она снова вернула в гардероб галстук и выглядит при этом сногсшибательно.

Кожаное платье

Кожаные платья, пиджаки и брюки — неотъемлемая часть стиля конца 1990-х и начала 2000-х. В последние годы кожа вернула себе статус тренда, и даже кожаные платья могут выглядеть современно и оригинально.

Очки с цветными стеклами

Мы готовы поспорить, что у вас были очки с красными, желтыми или зеркальными стеклами. Сейчас самое время прикупить еще одни такие, если вы хотите быть в тренде.

Экстремальное мини

В 2000-х девушки носили настолько короткие юбки, что в ходу была шутка, будто они больше похожи на широкие пояса. Сейчас мини снова в моде, только выглядят современные юбки не такими крошечными благодаря более высокой посадке.

Шляпа-ведро

Панамы, в которых ходили все парни и девушки с 2002 по 2005 год, опять в тренде. Посмотрите на Хейли Бибер: лаконичный дизайн и неброский цвет шляпы, сочетающийся с другими предметами одежды, и вот уже кажется, что панама очень даже ничего. Согласны?

Брюки с низкой посадкой и голый живот

Не успели мы опомниться, как оказалось, что молодежь вокруг повально носит брюки с заниженной талией и оголяет пресс. Разница между этим трендом и модой нашей юности заключается в том, что современные модели брюк и джинсов все же не настолько низкие и смотрятся даже привлекательно.

Туфли на платформе

Мы стали замечать на голливудских звездах громоздкие туфли на высокой платформе. На первый взгляд они кажутся грубыми и некрасивыми, но стоит посмотреть на Бейонсе, и уже хочется прикупить себе такие же.

Брюки карго

Широкие штаны с огромным количеством карманов — тренд из 2000-х, о котором даже вспоминать неловко. Но внезапно брюки карго снова в моде и в сочетании с актуальными вещами выглядят очень даже неплохо.

Кепи

Признавайтесь, носили такие головные уборы 20 лет назад? Сейчас кепи можно опять увидеть на голливудских знаменитостях. И новое прочтение этого тренда нам пришлось по душе.

Корсет

Корсеты плотно вошли в гардеробы модниц в 2021 году. И нам с трудом верится, что этот предмет одежды был с позором забыт на долгие 20 лет.

Атласное платье

Атлас — материал, которого мы долго избегали после того, как он всем набил оскомину в начале 2000-х. Пора отбросить эти предубеждения и снова носить атласные платья.

Цепочка на животе

Цепочки на оголенном животе решались носить только самые смелые. А потом об этом украшении все с облегчением забыли. Но посмотрите, как изящно можно интерпретировать этот тренд в наши дни.

Спортшик

Мы, безусловно, рады, что время плюшевых спортивных костюмов прошло. Но теперь у нас снова есть карт-бланш носить спортивную одежду ежедневно и даже на какие-то мероприятия. И это бесценно.