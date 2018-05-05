16 примеров одежды и аксессуаров, которые точно не останутся незамеченными

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Дизайнеры уже давно идут рука об руку с научным прогрессом. И благодаря такому совместному творчеству рождаются шедевры, поражающие своей функциональностью и простотой. Вот про результаты такого сотрудничества и будет наша статья. А самое интересное мы покажем в конце поста. И если вы считаете, что играть можно только на музыкальных инструментах, мы вас разубедим.

AdMe.ru предлагаем посмотреть на 17 доказательств того, что будущее уже наступило.

«У меня новая сумка. Слева фото без вспышки, справа — со вспышкой»

Нет, это не очки, а галстук-бабочка от Neck Speces

Кому не хватает обнимашек? Куртка Hug Me дизайнера Si Chan исправит эту проблему

Войлочная обувь от Lasso, которую можно собрать своими руками

Асимметричные оправы для очков для самых смелых

Воротничок, который гарантированно не останется незамеченным

Сумка для ноутбука, которую можно превратить в полноценное рабочее место

Теплая толстовка для iPod

Майка для будущих мамочек, у которых оригинальное чувство юмора

Шарф для тех, кого вдохновение застигает врасплох

Удобная обувь от Zara

Отличный шарф, главное — не перепутать с оригиналом

Куртка антипапарацци (Anti-Paparazzi) для тех, кто хочет остаться инкогнито

Куда нести деньги!?

Кто сказал, что парная одежда может быть только у людей?

Когда подготовился и к холодам, и к жаркому солнышку

Бонус: музыкальная группа, играющая на майках

А что удивило вас больше всего?