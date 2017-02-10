16 примеров, когда дизайнеры думали в первую очередь о людях
Бывают изобретения, за которые так и хочется расцеловать их находчивых создателей: настолько крутые и полезные вещи они придумывают.
AdMe.ru собрал 16 примеров гениальности обычных людей, живущих рядом с нами. И как им вообще такое в голову пришло?
В этом лифте есть кнопки на уровне ног, чтобы нажать нужный этаж, если руки заняты
Крутейший способ показать, как когда-то выглядело разрушенное здание
Справа — корзинки для тех покупателей, кому нужна помощь продавцов, а слева — для тех, кто любит шопиться самостоятельно
Мультифункциональная «ложка-вилка», в которой еще и зубочистка есть
Пожалуй, так выглядит самый оригинальный дверной звонок
Скамейка, форму которой вы всегда можете поменять
В этом отеле есть отдельное полотенце для удаления макияжа
Специальный туалет для домашних животных в аэропорту
Дорожный знак, который сложно игнорировать
Так выглядит дверь в больнице для людей, страдающих Альцгеймером. Она выполнена в виде книжного шкафа, чтобы пациенты случайно не вышли на улицу и не потерялись
Идеальный стол для пикника, где найдется место для взрослых и детей — даже самых маленьких
Шины, на которых появляется надпись «замените шины», когда они начинают изнашиваться
Два в одном: палочки + вилка
Лапша быстрого приготовления, из которой так удобно сливать воду
Цвет наклейки на манго сообщает, когда фрукт созрел и его можно есть
Просто парковка для велосипедов, оборудованная насосом
Фото на превью reddit.com, analisabautista / twitter.com