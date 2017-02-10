16 примеров, когда дизайнеры думали в первую очередь о людях

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бывают изобретения, за которые так и хочется расцеловать их находчивых создателей: настолько крутые и полезные вещи они придумывают. AdMe.ru собрал 16 примеров гениальности обычных людей, живущих рядом с нами. И как им вообще такое в голову пришло?

В этом лифте есть кнопки на уровне ног, чтобы нажать нужный этаж, если руки заняты

Крутейший способ показать, как когда-то выглядело разрушенное здание

Справа — корзинки для тех покупателей, кому нужна помощь продавцов, а слева — для тех, кто любит шопиться самостоятельно

Мультифункциональная «ложка-вилка», в которой еще и зубочистка есть

Пожалуй, так выглядит самый оригинальный дверной звонок

Скамейка, форму которой вы всегда можете поменять

В этом отеле есть отдельное полотенце для удаления макияжа

Специальный туалет для домашних животных в аэропорту

Дорожный знак, который сложно игнорировать

Так выглядит дверь в больнице для людей, страдающих Альцгеймером. Она выполнена в виде книжного шкафа, чтобы пациенты случайно не вышли на улицу и не потерялись

Идеальный стол для пикника, где найдется место для взрослых и детей — даже самых маленьких

Шины, на которых появляется надпись «замените шины», когда они начинают изнашиваться

Два в одном: палочки + вилка

Лапша быстрого приготовления, из которой так удобно сливать воду

Цвет наклейки на манго сообщает, когда фрукт созрел и его можно есть