16 причин, почему мы восхищаемся Японией

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Япония — одно из самых необычных мест на Земле, где многовековые традиции гармонично уживаются со всевозможными нововведениями. Жители Страны восходящего солнца умело пользуются всеми благами цивилизации, не нарушая при этом устоявшихся правил. AdMe.ru не перестает удивляться происходящему в этой уникальной стране, и нашел 16 причин, почему она неизменно вызывает у нас восхищение.

Токио — самый безопасный мегаполис в мире

© ncousla / DEPOSITPHOTOS.COM

Исследовательский центр The Economist Intelligence Unit опубликовал рейтинг самых безопасных городов мира. При его составлении учитывались такие показатели, как информационная и личная безопасность, охрана здоровья и состояние городской инфраструктуры. По совокупности всех показателей Токио занял 1-е место, на 2-м — Сингапур, а на 3-м — снова японский город, а именно — Осака.

Подробнейшие инструкции

В Японии повсюду висят инструкции и указатели, понять которые могут даже иностранцы, поскольку текст часто дублируется на английском и сопровождается картинками.

У японских детей есть общий день рождения

15 ноября для всех, кому в текущем году исполнилось 3, 5 или 7 лет, устраивается большой праздник Сити-Го-Сан, что в переводе означает «семь-пять-три». Нечетные цифры считаются в Японии магическими, а соответствующий им возраст символизирует важные, переломные этапы взросления.

Коллективная зарядка

Школьники и сотрудники большинства компаний начинают свой рабочий день с зарядки или йоги. Эта традиция существует с 1928 года и всячески поддерживается, поскольку она не только улучшает самочувствие работников, но и способствует их сближению. В такой коллективной стране, как Япония, это имеет огромное значение.

«Премиум пятницы»

Не секрет, что в Японии практически все работающие люди страдают от переутомления, так как ежедневно задерживаются на работе, порой на 2–3 часа. Для борьбы с этим явлением правительство приняло программу под названием Premium Friday. Теперь каждую последнюю пятницу месяца работники смогут уходить домой на несколько часов раньше. Первым, кто решил воспользоваться этой возможностью (а заодно показать пример своим согражданам), стал министр экономики Хиросигэ Сэко — он после работы отправился играть в керлинг.

Компании с тысячелетней историей

В Японии строго соблюдается право собственности, поэтому здесь существуют такие старые компании, как, например, рекан (традиционная японская гостиница) «Хоси». Эта гостиница непрерывно функционирует с 718 года, и на протяжении 46 поколений ею управляет одна и та же семья.

Сказочные заповедники для животных

В числе таких мест — лисья деревня «Цао» (Zao Fox Village), которая расположена в префектуре Мияги на острове Хонсю. Там живут дикие лисы, навестить и покормить которых могут все желающие, кроме (по понятным причинам) совсем маленьких детей.

Сверхбыстрый ремонт дорог

В 2014 году в городе Фукуоке на одной из улиц образовалась огромная яма глубиной 15 метров. По всей вероятности, провал грунта был вызван строительством метро, но, к счастью, во время обрушения никто не пострадал. Сложно поверить, что оно вообще имело место, ведь яма была устранена всего за 48 часов, что чрезвычайно удивило интернет-пользователей по всему миру.

Заботливые сотрудники ремонтных служб

Например, эти дорожные рабочие накрыли пленкой чужую машину, чтобы не испачкать ее при проведении работ.

Максимальное удобство при минимальной площади

Как правило, японцы живут в маленьких квартирах, зато во всех новых домах на балконах есть умывальники с подведенной водой. Это делается для того, чтобы было удобнее ухаживать за цветами.

Внимание к деталям

Даже к таким, как канализационные люки. Некоторые из них выглядят не хуже музейных экспонатов.

«Поезда-пули»

Поезда высокоскоростной линии «Синкансэн» не зря называют пулями. Они могут развивать скорость до 300 км/ч и позволяют жителям отдаленных городов вовремя добираться на работу или учебу. Как известно, опоздания в Японии не приветствуются, даже если они случаются не по вине опоздавшего.

Система оповещения, встроенная во все мобильные телефоны

Помимо общенациональной системы оповещения J-Alert, которая позволяет властям предупреждать население через СМИ и громкоговорители, в Японии используется система СМС-оповещения. Она встроена во все современные сотовые телефоны, и в случае угрозы ЧС местным властям требуется от 4 до 20 секунд, чтобы с ее помощью передать сообщение жителям региона.

Невероятное кулинарное разнообразие

В Японии можно найти что угодно: от традиционных лепешек окономияки до шоколадного батончика со вкусом сакуры. А совсем скоро откроется кафе для фанатов лего, где можно будет попробовать еду, которая выглядит совсем как детали конструктора — что, впрочем, не делает ее менее вкусной.

Овощи выглядят, как произведения искусства

В Японии весьма ценится искусство мукимоно, то есть художественная резьба по овощам и фруктам, или карвинг. Каждому региону страны присущи свои сюжеты мукимоно, а для его создания используют нож «Хочо» (он изначально применялся для разделки морепродуктов) и специальные трафареты.

Зубная паста, которая лечит кариес

С помощью зубной пасты, которую изобрел японский ученый Казуе Ямагаши, можно быстро и безболезненно заделывать дырки и трещины в зубах. Сначала содержащееся в пасте вещество слегка растворяет поверхность треснувшей эмали. Спустя 3 минуты паста кристаллизируется, и искусственный материал прочно встраивается в структуру естественной эмали.