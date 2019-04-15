16 подкупающих товаров и услуг, которые созданы с настоящей заботой о клиентах

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Всем нам доводилось встречать вычурно красивые вещи, которые были сделаны для того, чтобы потешить чувство собственной важности создателя. Но существуют и другие — сделанные с мыслью о том, кто ими будет пользоваться. И это необязательно что-то большое — просто удобные дырочки в упаковке, чтобы удобнее было сливать воду из стаканчика с китайской лапшой, или маленькая дверца для Зубной феи, чтобы дети не боялись приходить к стоматологу.

AdMe.ru решил показать, что бывает, когда вещи, товары и услуги придумывают те, для кого благодарность клиентов важнее денег.

1. В упаковке лапши есть специальные дырочки для слива жидкости

2. В стоматологической клинике есть дверца, за которой «живет» Зубная фея

3. «Села в такси, ко мне с переднего сиденья пришла кошка и уснула у меня на руках»

4. Этот проход настолько узкий, что двоим там не разойтись, поэтому здесь есть свой светофор

5. В Сингапуре пожилым людям и инвалидам выдают карточку, которая продлевает время зеленого сигнала светофора

6. Колледж выпустил бутылки с картой кампуса. На ней отмечены места, где можно пополнить запас воды

7. «В посылку с собачьим кормом, который я заказываю, всегда вкладывают вкусняшку для хозяина»

8. В автомате Short Story можно распечатать рассказ на 1, 3 и 5 минут и почитать, пока стоишь в очереди

9. В отеле есть отдельная стойка регистрации для детей

10. «Горничная в отеле сделала для нас крутого крокодила из полотенец»

11. «Я получил неожиданную скидку»

«Вау, вы творческий и удачливый человек! Вы принадлежите к тем 10 % людей, которые открывают упаковки снизу. Вот код на 10%-ную скидку на следующую покупку».

12. «После снятия брекетов мой ортодонт вручил мне сладкий подарок»

13. В магазине можно взять корзины разного цвета: красные — для тех, кому нужна помощь консультанта; черные — для тех, кто делает покупки самостоятельно

14. «Мы заказали пиво, и наши портреты напечатали на пивной пене»

15. «У моей микроволновки есть функция отключения звука на случай, если разогреваешь еду, а в доме кто-то спит»

16. Чтобы чупа-чупс всегда был чистым

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