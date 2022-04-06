16 пар звезд, которые выбрали похожие платья и добавили образам нотку своего очарования
Большинство знаменитостей выбирает для выходов в свет одежду одних и тех же люксовых марок. А идеи дизайнеров нередко совпадают, поэтому случаев, когда 2 звезды появляются на публике в аналогичных нарядах, становится все больше. Но это не повод расстраиваться. И, кажется, сами селебрити уже давно привыкли к таким совпадениям.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что не платье украшает женщину. В доказательство мы отыскали 16 случаев, когда известные дамы выбрали похожие наряды, но преподнесли их на свой лад. Как, например, 27-летняя Леди Гага и 76-летняя Джейн Фонда, продемонстрировавшие, что стильно можно выглядеть в любом возрасте.
Леди Гага и Джейн Фонда
Белла Хадид и Ирина Шейк
Дженнифер Гарнер и Бри Ларсон
Диана Крюгер и Анджелина Джоли
Сара Джессика Паркер и Эмбер Херд
Кендалл Дженнер и Дакота Джонсон
Эми Адамс и Ариана Гранде
Кристен Белл и Майли Сайрус
Карли Клосс и Жизель Бюндхен
Лора Дерн и Эмма Уотсон
Фрида Пинто и Оливия Уайлд
Кейт Хадсон и Дженнифер Лоуренс
Кейт Уинслет и Шарлиз Терон
Хайди Клум и Дженнифер Лопес
Энн Хэтэуэй и Кейт Миддлтон
Моника Беллуччи и Шэрон Стоун
Образы каких звезд понравились вам больше всех?
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