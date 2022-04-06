16 пар звезд, которые выбрали похожие платья и добавили образам нотку своего очарования

Большинство знаменитостей выбирает для выходов в свет одежду одних и тех же люксовых марок. А идеи дизайнеров нередко совпадают, поэтому случаев, когда 2 звезды появляются на публике в аналогичных нарядах, становится все больше. Но это не повод расстраиваться. И, кажется, сами селебрити уже давно привыкли к таким совпадениям.