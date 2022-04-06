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16 пар звезд, которые выбрали похожие платья и добавили образам нотку своего очарования

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Большинство знаменитостей выбирает для выходов в свет одежду одних и тех же люксовых марок. А идеи дизайнеров нередко совпадают, поэтому случаев, когда 2 звезды появляются на публике в аналогичных нарядах, становится все больше. Но это не повод расстраиваться. И, кажется, сами селебрити уже давно привыкли к таким совпадениям.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что не платье украшает женщину. В доказательство мы отыскали 16 случаев, когда известные дамы выбрали похожие наряды, но преподнесли их на свой лад. Как, например, 27-летняя Леди Гага и 76-летняя Джейн Фонда, продемонстрировавшие, что стильно можно выглядеть в любом возрасте.

Леди Гага и Джейн Фонда

Белла Хадид и Ирина Шейк

Дженнифер Гарнер и Бри Ларсон

Диана Крюгер и Анджелина Джоли

Сара Джессика Паркер и Эмбер Херд

Кендалл Дженнер и Дакота Джонсон

Эми Адамс и Ариана Гранде

Кристен Белл и Майли Сайрус

Карли Клосс и Жизель Бюндхен

Лора Дерн и Эмма Уотсон

Фрида Пинто и Оливия Уайлд

Кейт Хадсон и Дженнифер Лоуренс

Кейт Уинслет и Шарлиз Терон

Хайди Клум и Дженнифер Лопес

Энн Хэтэуэй и Кейт Миддлтон

Моника Беллуччи и Шэрон Стоун

Образы каких звезд понравились вам больше всех?

Фото на превью GOL / Capital Pictures / East News, Miguel Aguilar, PacificCoastNews / East News
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AdMe/Дизайн/16 пар звезд, которые выбрали похожие платья и добавили образам нотку своего очарования
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