16 пар звезд, которые выбрали идентичные наряды, но добавили образам свой неповторимый шарм
Модные дома сотрудничают с десятками знаменитостей. Поэтому случаи, когда две звезды выходят в свет в одинаковых платьях, далеко не редкость. Но, кажется, такие ситуации не смущают ни дизайнеров, ни самих селебрити. Ведь на каждой женщине один и тот же костюм может заиграть абсолютно разными красками.
Мы в AdMe.ru сравнили образы звезд с идентичными нарядами и еще раз убедились в том, что не одежда красит человека, а совсем наоборот.
Сальма Хайек и Аманда Сейфрид
Кейт Уинслет и Лив Тайлер
Сиара и Джейн Фонда
Кристен Белл и Сара Полсон
Фелисити Джонс и Белла Хадид
Рэйчел Вайс и Кристина Агилера
Дженнифер Лопес и Хайди Клум
Шарлотта Казираги и Сара Джессика Паркер
Сирша Ронан и Оливия Манн
Кира Найтли и Наталья Водянова
Селин Дион и Пенелопа Крус
Блейк Лайвли и Анджелина Джоли
Кэмерон Диас и Эмилия Кларк
Мэрайя Кэри и Кейт Уинслет
Кейт Миддлтон и Мэнди Мур
А Ирина Шейк и Джейн Фонда доказали, что годы стилю не помеха. Модели на фото ниже — 30 лет, актрисе — 79, но обе они смотрятся роскошно в платье с открытым плечом
Как вы считаете, кому из героинь подборки удалось наиболее эффектно преподнести наряд?
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