16 пар звезд, которые выбрали идентичные наряды, но добавили образам свой неповторимый шарм

Модные дома сотрудничают с десятками знаменитостей. Поэтому случаи, когда две звезды выходят в свет в одинаковых платьях, далеко не редкость. Но, кажется, такие ситуации не смущают ни дизайнеров, ни самих селебрити. Ведь на каждой женщине один и тот же костюм может заиграть абсолютно разными красками.

Мы в AdMe.ru сравнили образы звезд с идентичными нарядами и еще раз убедились в том, что не одежда красит человека, а совсем наоборот.

Сальма Хайек и Аманда Сейфрид

Кейт Уинслет и Лив Тайлер

Сиара и Джейн Фонда

Кристен Белл и Сара Полсон

Фелисити Джонс и Белла Хадид

Рэйчел Вайс и Кристина Агилера

Дженнифер Лопес и Хайди Клум

Шарлотта Казираги и Сара Джессика Паркер

Сирша Ронан и Оливия Манн

Кира Найтли и Наталья Водянова

Селин Дион и Пенелопа Крус

Блейк Лайвли и Анджелина Джоли

Кэмерон Диас и Эмилия Кларк

Мэрайя Кэри и Кейт Уинслет

Кейт Миддлтон и Мэнди Мур

А Ирина Шейк и Джейн Фонда доказали, что годы стилю не помеха. Модели на фото ниже — 30 лет, актрисе — 79, но обе они смотрятся роскошно в платье с открытым плечом