16 отелей, которые подняли значение слова «сервис» на новый уровень

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Те из вас, кто частенько останавливается в отелях, наверняка знают назубок стандартный набор того, что предлагается постояльцам. Однако есть в мире такие гостиницы, которые все еще могут удивить своих гостей: кто резиновой уточкой в ванной, кто арендой рыбки на ночь, а кто еще чем-то диковинным. AdMe.ru собрал 16 отелей, которые настолько круты и необыкновенны, что их постояльцы не упустили возможности поделиться с миром увиденным.

1. Шах и мат, пятизвездочные отели!

2. Памятка в этом отеле достойна какой-нибудь крутой премии

3. А вы встречали лампу, которую можно включить «наполовину», чтобы не мешать соседу по комнате?

4. В этом бразильском отеле на пульте есть кнопка, включающая канал, на котором транслируют футбол

5. Телевизор в этом отеле имеет удобный HDMI- и USB-переходник. Да-да, вам больше не придется искать эти порты вслепую и на ощупь на спинке телевизора

6. Значит, вы такой заглядываете под кровать, а там вас ждет записочка

7. Новый гость — новый пульт. Интересная политика мизофобам на радость

8. А как вам специальное полотенечко для снятия макияжа?

9. В отеле в Купертино туалетную бумагу в номер доставляет робот, такие вот дела

10. А кто-то нашел в своем гостиничном номере «Звездные врата». Интересно, сколько нынче стоят услуги телепортации?

11. В этом отеле вам нет надобности заходить в душ, чтобы включить и настроить воду

12. Кнопка лифта в этом отеле позволяет вызвать его уже на полпути

13. Потяните за веревочку — и свет выключится, потяните еще раз — включится. Черт, а ведь это удобно!

14. В одном из отелей Цюриха наряду с шампунем и мылом гостям предлагают резиновую уточку

15. А в этом отеле постояльцам предоставляют бесплатный смартфон на время проживания. И да, его можно брать с собой куда угодно

16. В одном из бельгийских отелей каждый, кто чувствует себя одиноко и нуждается в компании, может арендовать на ночь аквариум с рыбкой. Разве это не мило?

А в каких отелях вам доводилось останавливаться? Было ли в них что-то, что вас приятно удивило? Делитесь своими историями в комментариях!