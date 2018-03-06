16 новых примеров мощной социальной рекламы, которая сражается за лучшее будущее для всех нас

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Цель социальной рекламы — достучаться до наших сердец, открыть нам глаза на неудобную правду и заставить действовать.

AdMe.ru собрал для вас лучшую рекламу последних нескольких месяцев, которая превосходно справляется с этой целью. Глядя на нее, невозможно оставаться равнодушным.

«Вам пришел запрос на добавление в друзья. Примите его, и вы не пожалеете»

Социальный проект Make-A-Wish воплощает самые заветные желания тяжелобольных детей, потому что «иногда лучшее лекарство — это надежда»

Социальная реклама донорства: «Жизнь — это подарок»

«Не позволяйте мусору заменить животный мир»

«Пусть природа будет вашим гидом». Приглашение в парк дикой природы, где люди могут увидеть животных в их естественной среде обитания

Социальная реклама против сексуального насилия над детьми. Они вынуждены прятаться в выдуманном мире, чтобы забыть о жестокой реальности

«Иногда воображение — это единственный путь».

«Не пропускайте это. Не позволяйте равнодушию стать реальностью»

«Ежегодно в океан выгружается 8 млн тонн отходов»

«Если бы он был вашим питомцем, вы бы защитили его среду обитания»

57 % индийских мужчин и 53 % индийских женщин считают, что муж имеет право бить жену

«Для людей с аутизмом социальные контакты могут быть пугающими»

Окурки разрушают нашу экосистему

Предупреждение о проблеме торговли людьми: «Сначала опасность может быть невидимой»

Социальная реклама о вреде пьянства

Социальная реклама против насилия в семье: «Некоторые травмы никогда не заживают»

Социальная реклама, которая обращает внимание на проблему детских самоубийств из-за стресса в школе

Бонус

Какая реклама впечатлила вас больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.