16 новых примеров мощной социальной рекламы, которая сражается за лучшее будущее для всех нас
Цель социальной рекламы — достучаться до наших сердец, открыть нам глаза на неудобную правду и заставить действовать.
AdMe.ru собрал для вас лучшую рекламу последних нескольких месяцев, которая превосходно справляется с этой целью. Глядя на нее, невозможно оставаться равнодушным.
«Вам пришел запрос на добавление в друзья. Примите его, и вы не пожалеете»
Социальный проект Make-A-Wish воплощает самые заветные желания тяжелобольных детей, потому что «иногда лучшее лекарство — это надежда»
Социальная реклама донорства: «Жизнь — это подарок»
«Не позволяйте мусору заменить животный мир»
«Пусть природа будет вашим гидом». Приглашение в парк дикой природы, где люди могут увидеть животных в их естественной среде обитания
Социальная реклама против сексуального насилия над детьми. Они вынуждены прятаться в выдуманном мире, чтобы забыть о жестокой реальности
«Иногда воображение — это единственный путь».
«Не пропускайте это. Не позволяйте равнодушию стать реальностью»
«Ежегодно в океан выгружается 8 млн тонн отходов»
«Если бы он был вашим питомцем, вы бы защитили его среду обитания»
57 % индийских мужчин и 53 % индийских женщин считают, что муж имеет право бить жену
«Для людей с аутизмом социальные контакты могут быть пугающими»
Окурки разрушают нашу экосистему
Предупреждение о проблеме торговли людьми: «Сначала опасность может быть невидимой»
Социальная реклама о вреде пьянства
Социальная реклама против насилия в семье: «Некоторые травмы никогда не заживают»
Социальная реклама, которая обращает внимание на проблему детских самоубийств из-за стресса в школе
Бонус
Какая реклама впечатлила вас больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Фото на превью chegumey / pikabu