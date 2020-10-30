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16 нестандартных переделок на шоу о ремонте, которые ошарашили некоторых жильцов

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Кто не мечтал попасть на шоу вроде «Квартирного вопроса» и получить новенький дизайнерский ремонт, да еще и бесплатно? Однако порой новый интерьер вызывает неоднозначную реакцию как у самих владельцев помещения, так и у телезрителей. А некоторые жильцы не могут скрыть своего разочарования даже перед камерой и откровенно говорят, что пожалели о своем участии в передаче.

Мы в AdMe.ru надеемся, что этим героям шоу понравился их новый оригинальный ремонт, а недовольные жильцы уже переделали дома на свой вкус.

1.

© Changing rooms / BBC

2.

© Changing rooms / BBC

3.

© Your Home In Their Hands / BBC

4.

© Идеальный ремонт / Первый канал

5.

© Your Home In Their Hands / BBC

6.

© Changing rooms / BBC

7.

© Your Home In Their Hands / BBC

8.

© Your Home In Their Hands / BBC

9.

© Your Home In Their Hands / BBC

10.

© Your Home In Their Hands / BBC

11.

© Your Home In Their Hands / BBC

Эти участники шоу не сдержали эмоций даже перед камерой

12.

© Квартирный вопрос / НТВ

Актрисе Ирине Муравьевой переделали кухню, спрятав шкафы для посуды за фасадом изразцовой печи. Артистка осталась недовольна: «Зачем этот искусственный огонь? Ощущение, что люди не могут жить в этой пещере».

13.

© Your Home In Their Hands / BBC

«Вы уж извините, но для меня это огромное разочарование. Совсем не похоже на спальню».

14.

© Your Home In Their Hands / BBC

«Нет, мне совсем не нравится. Эта комната мне не подходит, она слишком детская».

15.

© Квартирный вопрос / НТВ

«А можно найти этого дизайнера и посмотреть ему в глаза? Это не спальня, это офис».

16.

© Your Home In Their Hands / BBC

«О боже, что они наделали! Такое сочетание цветов и узор на стенах — это уже чересчур».

Приглянулся ли вам какой-нибудь ремонт? Вы бы сами хотели попасть на такое шоу?

Фото на превью Your Home In Their Hands / BBC
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