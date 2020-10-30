16 нестандартных переделок на шоу о ремонте, которые ошарашили некоторых жильцов

Кто не мечтал попасть на шоу вроде «Квартирного вопроса» и получить новенький дизайнерский ремонт, да еще и бесплатно? Однако порой новый интерьер вызывает неоднозначную реакцию как у самих владельцев помещения, так и у телезрителей. А некоторые жильцы не могут скрыть своего разочарования даже перед камерой и откровенно говорят, что пожалели о своем участии в передаче.

Мы в AdMe.ru надеемся, что этим героям шоу понравился их новый оригинальный ремонт, а недовольные жильцы уже переделали дома на свой вкус.

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Эти участники шоу не сдержали эмоций даже перед камерой

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Актрисе Ирине Муравьевой переделали кухню, спрятав шкафы для посуды за фасадом изразцовой печи. Артистка осталась недовольна: «Зачем этот искусственный огонь? Ощущение, что люди не могут жить в этой пещере».

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«Вы уж извините, но для меня это огромное разочарование. Совсем не похоже на спальню».

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«Нет, мне совсем не нравится. Эта комната мне не подходит, она слишком детская».

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«А можно найти этого дизайнера и посмотреть ему в глаза? Это не спальня, это офис».

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«О боже, что они наделали! Такое сочетание цветов и узор на стенах — это уже чересчур».