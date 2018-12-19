16 модных советов на все времена, которые позволят безупречно выглядеть в любой ситуации

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Знаменитая Коко Шанель говорила, что мода меняется, а стиль остается. Следовать тенденциям несложно — достаточно почитать глянцевый журнал или посмотреть модный показ, а вот не переступить тонкую грань между собственным стилем и безвкусицей гораздо сложнее. Однако есть секреты, знание которых позволяет легко оставаться стильной вне зависимости от того, что предлагают носить дизайнеры в этом сезоне.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы каждая женщина в мире нашла свой стиль, поэтому подобрали 15 универсальных советов, которые помогут даже тем, чьи отношения с модой до сих пор не складывались.

Если вы не знаете, будет ли уместным то или иное сочетание цветов в одном комплекте одежды, воспользуйтесь цветовым кругом: цвета, расположенные напротив, идеально дополняют друг друга.

Не бойтесь выбирать монохромный образ. Одежда одного цвета визуально вытягивает силуэт, особенно если подобрать вещи разных оттенков. Не забудьте посмотреть на цветовой круг - он подскажет, как выглядят оттенки одного цвета.

Если вы любите вещи в горизонтальную полоску, но боитесь, что они визуально добавят вам несколько килограммов, — «ограничьте» их надетым сверху расстегнутым жакетом или курткой.

Надевая комплект нейтральных цветов (синего, черного, белого, бежевого), помните, что аксессуары в этом случае могут и даже должны быть яркими. Особый шик — сумочка и туфли разных, но сочетающихся между собой цветов.

Определитесь со своим типом фигуры и найдите знаменитость с таким же. Как правило, над образом звезды работают стилисты, поэтому, создав свой образ на его основе, вы всегда будете выглядеть стильно и модно. Даже если стоимость ваших вещей гораздо меньше. Но не копируйте наряды полностью — просто используйте их как вдохновение.

Надевая белые вещи, внимательно посмотрите на себя в зеркало при дневном свете: зачастую при таком освещении они становятся более прозрачными, чем при искусственном, а значит, вы рискуете показать свое белье всем окружающим. Поэтому выбирайте платья из плотной ткани или с подкладкой.

Чтобы ваши вещи выглядели идеально, не надевайте их сразу после того, как погладили, а подождите несколько минут, чтобы ткань остыла и высохла. Иначе вы рискуете получить еще больше складок, чем было до глажки.

Сочетание различных принтов — дело непростое. Чтобы выглядеть стильно, нужно запомнить несколько правил: горошек сочетается с полоской, полоски сочетаются с цветочным принтом, а два цветочных принта могут сосуществовать в одном комплекте при условии, что цвета будут комплементарны друг другу.

Есть три вещи, которые могут сделать ваш образ стильным и модным: черные солнцезащитные очки, кожаная сумка и туфли. Подберите универсальные варианты и дополняйте ими каждодневные наряды.

Тем, кто испытывает сложности с подбором цветов, стоит взять на вооружение классическое правило, которое поможет выглядеть стильно: подбирайте вещи так, чтобы в одном наряде было не больше трех цветов.

Загляните в свой гардероб — возможно, у вас уже достаточно одежды для создания разных образов. Попробуйте сочетать вещи, которые раньше надевали в разных комплектах: скорее всего, вы и не подозревали, что можете выглядеть так же модно, как и признанные иконы стиля.

Одевайтесь не по возрасту, а по фигуре. Но не забывайте, что есть вещи, которые хорошо выглядят на 25-летних, но неуместно на 40-летних, например легкая плиссированная юбка.

Подберите широкий и узкий пояса, которые подойдут ко всей одежде в вашем гардеробе, — они помогут создать разные образы на основе одних и тех же вещей.

Не бойтесь носить дизайнерские вещи в сочетании с теми, что куплены в масс-маркете. Как это делает, к примеру, Кейт Миддлтон.

Если вы не знаете, что надеть, — остановите свой выбор на классических черных брюках, белой рубашке и красной помаде. Без разницы, идете ли вы на работу, в кафе с друзьями или даже на свидание.

Основа любого гардероба — белая рубашка. Она должна быть именно белой, без желтоватого оттенка, иначе может смотреться неаккуратно. Помните, что белые вещи могут визуально делать ваши зубы более желтыми, поэтому, когда надеваете белоснежную рубашку, используйте помаду, «отбеливающую» их.