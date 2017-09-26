16 изобретений, которые вывели комфорт на новый уровень

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Вот мы и дождались: будущее наступило. Дрон, ховерборд, гироскутер — это слова из нашей с вами реальности, которые уже ни у кого не вызывают удивления. Редакция AdMe.ru решила сделать подборку со всякими полезными штуковинами, с которыми жизнь станет намного легче и безопаснее. Нам захотелось вот прям их все себе. А что бы выбрали вы?

1. Компактная силиконовая бутылка для воды

Складная бутылка для путешественников и спортсменов незаменима. Спиралевидная форма силиконовой емкости позволяет складывать Que Bottle в 2 раза, освобождая место для других вещей в рюкзаке или чемодане.

2. Электронный садовод для ухода за растениями

Parrot Flower Power для домашних цветов, сада и газона. Умное устройство управляется через смартфон: система, анализируя обстановку, подсказывает, если нужно удобрить почву или переставить растение на другое место.

3. Чемодан-робот, следующий за хозяином

Travelmate Robotics отслеживает местонахождение владельца с помощью специального датчика и следует за ним по пятам.

4. Сканер для мусора

GeniCan — это приспособление считывает штрихкоды всего, что попадает в мусорную корзину, и автоматически создает список покупок в приложении на смартфоне.

5. Многоразовая безопасная ухочистка

Создатели Eeears позаботились о здоровье своих клиентов и безопасности окружающей среды. Эта штучка проста в использовании и безопасна для здоровья — ею нельзя повредить барабанную перепонку.

6. Камера-очки

Чтобы сделать фото на Blincam, нужно всего лишь подмигнуть. Очень удобная портативная камера поможет больше никогда не попадать в ситуацию, когда произошло что-то «вау», а вы не успели достать фотоаппарат.

7. Грудная повязка для тренировок

Простейшее, но такое нужное изобретение для женщин — Booband. Повязка удерживает грудь во время прыжков и бега. Большинство девушек комплексуют во время интенсивных тренировок, а такое простое приспособление добавит уверенности и поможет сохранить эластичность кожи.

8. Зубная щетка с камерой

Prophix — умная зубная щетка, направляющая видео из полости рта прямо в смартфон. Во время чистки этой электронной щеткой можно заглянуть в самые труднодоступные места и увидеть проблему еще в зачаточном состоянии.

9. Нарукавник с водой

Нарукавник-бутылка Wetsleeve пригодится всем, кто занимается спортом и любит активный отдых. Необычный аксессуар позволяет пить прямо на ходу во время пробежки или прогулки на велосипеде. Отражающая ткань не дает воде нагреваться, а в дополнительных кармашках поместятся ключи и банковская карта.

10. Мебель-конструктор

Spyntex предлагает полную свободу действий в творческом плане. Набор из крепящихся панелей может быть превращен в довольно широкий ассортимент стильных и практичных предметов, таких как мебель, аксессуары для дома и даже игрушки.

11. Силиконовая насадка на кран

С простым, но гениальным изобретением Tapi теперь намного проще проводить гигиенические процедуры или пить прямо из-под крана.

12. Форма для разрезания коржей

Комплект для нарезки торта Zenker — очень удобная штука для тех, кто любит домашнюю выпечку. С помощью специальной формы и ножа можно разрезать любой корж на 8 частей.

13. Женский писсуар

Портативный женский писсуар Travel Toilet — на первый взгляд, странное изобретение, которое больше похоже на шутку. Но эта вещь пригодится беременным, которым на последних сроках тяжело садиться. А также тем, кто часто путешествует и вынужден справлять нужду в не самых подходящих местах.

14. Рюкзак с защитой от карманников

Карманникам ничего не стоит в людном месте расстегнуть молнию и незаметно для хозяина поорудовать в любом из отделений сумки или рюкзака. Bobby уникален тем, что все его кармашки находятся под плотным чехлом. Рюкзак невозможно открыть, пока он на спине хозяина.

15. Зонт обратного сложения

Кажется, этого приспособления мы ждали всю жизнь — зонт Suprella из прочного водоотталкивающего материала складывается в обратную сторону, тем самым принципиально отличаясь от всех своих предшественников. Преимущества не нуждаются в пояснении.

16. Огромная бритва

Огромная бритва BaKblade 2.0 предназначена для мужчин, которые хотят самостоятельно избавиться от растительности на спине. Эта штука очень пригодится всем бодибилдерам и тем, кто просто не хочет скрывать свое прекрасное тело под «мехом».