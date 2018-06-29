16 идей декора интерьера, для воплощения которых нужно лишь немного фантазии и умения

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Наши квартиры влияют на нас иногда самым неожиданным образом. Ученые установили, что в комнатах с высокими потолками у людей лучше работает абстрактное мышление, а владельцы домашних растений чаще помогают окружающим. Мы пока не успели провести собственные исследования, но уверены: вещи из этой подборки изменят квартиру и ее жильцов к лучшему.

AdMe.ru собрал 16 атмосферных предметов интерьера, которые сделают вашу комнату особенной. Большинство из них можно сделать своими руками за один свободный вечер.

1. Плед крупной вязки

Плед из толстой пряжи — стильная и уютная деталь интерьера, к тому же он очень теплый и приятный на ощупь. А главное — его легко связать своими руками, то есть буквально руками, а не при помощи спиц.

2. Стена с ручной росписью

Сны о путешествиях к вершинам в такой спальне гарантированы. При этом вам даже не нужно уметь рисовать, чтобы повторить этот горный пейзаж у себя дома.

3. Светильник из деревянных палочек

Кто сказал, что дизайнерский светильник стоит дорого? Сделать недорогой ночник можно своими руками — достаточно лишь немного фантазии и деревянных палочек.

4. Открытая вешалка для одежды

Зачем прятать яркую одежду в шкаф? Пусть она украшает комнату, а самодельная деревянная вешалка добавит интерьеру очарования загородного дома.

5. Асимметричный стеллаж

Этот стеллаж собран из коробок для хранения, соединенных канцелярскими зажимами, а особое очарование ему придают нежные пастельные цвета. Захотелось обновить интерьер? Достаточно поменять секции местами.

6. Цветы над кроватью

Нежное украшение для изголовья кровати легко смастерить из искусственных цветов. На однотонных обоях смотрится очень стильно и уместно.

7. «Соты» на стене

Умело подобранные цвета плюс стильные полочки-шестиугольники — и эффектная стена готова.

8. Винтажный стеллаж

Не спешите выбрасывать старые оконные рамы после ремонта. Из деревянных рам и пришедших в негодность москитных сеток можно изготовить вот такой изящный ретростеллаж.

9. Картины на пяльцах

Что делать, если увлечение вышивкой прошло, а ненужные пяльцы так и валяются в шкафу? Можно пустить их в дело, вставив внутрь кусочки ткани с красивым принтом и повесив на стену.

10. Яркая настольная лампа

Еще одно применение остатков яркой ткани: с их помощью можно за 10 минут украсить старую лампу.

11. Табурет с вязаной обивкой

Обновить обивку стула или табурета можно с помощью старого свитера, а остатками материала — украсить цветочный горшок.

12. Вещи в восточном стиле

Проверьте свои закрома: возможно, та самая смешная лампа или слишком яркая подушка, которую вам когда-то привезли в качестве сувенира, теперь покажется отличным дополнением интерьера. А если ничего такого не нашлось, можно создать восточный колорит и своими руками.

13. Разноцветные полки

На эти полки так и хочется поставить все самое любимое: награды, сувениры или дорогую сердцу коллекцию фигурок супергероев. При этом цветное пятно на стене не выглядит неуместно благодаря гармоничному сочетанию оттенков.

14. Радужные занавески

Окна выходят на северную сторону? Не беда — можно создать солнечное настроение своими руками с помощью легких радужных занавесок.

15. Столик-клумба

Декоративные растения определенно поднимают настроение, а пить кофе за таким столиком вдвойне приятно. Горшок с растениями легко вынуть и заменить на что-нибудь более практичное, например бутылки с напитками, если вы ждете в гости компанию друзей.

16. Цветочные вазы из лампочек

Из перегоревшей лампы накаливания получится компактная ваза или цветочный горшок. Несколько таких вазочек — и комната будет выглядеть по-летнему даже суровой зимой.