16 гениальных идей, которые вывели сервис на новый уровень и упростили нам жизнь
Порой самые неожиданные и безумные идеи способны значительно облегчить наши повседневные хлопоты. И с каждым днем люди придумывают все больше приспособлений, значительно упрощающих жизнь.
AdMe.ru собрал для вас 16 крутейших примеров человеческой изобретательности, удивительно гениальных в своей простоте.
В этом магазине есть «симулятор зимы», чтобы покупатели могли протестировать вещи в реальных зимних условиях
Попробуйте отыскать Уолли, пока вам лечат зубы
Уборная комната для животных в аэропорту
Парты с педалями для учеников младших классов, чтобы они могли учиться и активно двигаться одновременно
Галстук с подкладкой из микрофибры, чтобы вы всегда могли очистить ваш смартфон или очки
Питьевой фонтан не только для людей, но и для животных
Куртка, на которой дублируются сигналы тормоза и поворота
Крутая табличка «Открыто/ Закрыто»
Обычная для Эдинбурга урна, где прохожие могут голосовать окурками. Вот почему там царит такая чистота!
Библиотека, в которой можно взять напрокат не только книги, но и кухонную утварь
Стол с такой дыркой позволяет удобно разместить мороженое в кульке или картошку
QR-код, сфотографировав который, ученик получит ссылку на урок на YouTube
Ручка, которая сама вам покажет, сколько страниц она еще сможет исписать
К этой жвачке прилагаются специальные бумажки, в которые вы можете ее завернуть, перед тем как выкинуть
А этот магазин оборудовал специальную платформу, на которой покупатели могут протестировать покупаемую обувь
Такой креативной урной захочет воспользоваться любой студент
Источник вoredрanda.com
Фото на превью mtmannion