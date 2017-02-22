16 гениальных идей, которые вывели сервис на новый уровень и упростили нам жизнь

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Порой самые неожиданные и безумные идеи способны значительно облегчить наши повседневные хлопоты. И с каждым днем люди придумывают все больше приспособлений, значительно упрощающих жизнь. AdMe.ru собрал для вас 16 крутейших примеров человеческой изобретательности, удивительно гениальных в своей простоте.

В этом магазине есть «симулятор зимы», чтобы покупатели могли протестировать вещи в реальных зимних условиях

Попробуйте отыскать Уолли, пока вам лечат зубы

Уборная комната для животных в аэропорту

Парты с педалями для учеников младших классов, чтобы они могли учиться и активно двигаться одновременно

Галстук с подкладкой из микрофибры, чтобы вы всегда могли очистить ваш смартфон или очки

Питьевой фонтан не только для людей, но и для животных

Куртка, на которой дублируются сигналы тормоза и поворота

Крутая табличка «Открыто/ Закрыто»

Обычная для Эдинбурга урна, где прохожие могут голосовать окурками. Вот почему там царит такая чистота!

Библиотека, в которой можно взять напрокат не только книги, но и кухонную утварь

Стол с такой дыркой позволяет удобно разместить мороженое в кульке или картошку

QR-код, сфотографировав который, ученик получит ссылку на урок на YouTube

Ручка, которая сама вам покажет, сколько страниц она еще сможет исписать

К этой жвачке прилагаются специальные бумажки, в которые вы можете ее завернуть, перед тем как выкинуть

А этот магазин оборудовал специальную платформу, на которой покупатели могут протестировать покупаемую обувь

Такой креативной урной захочет воспользоваться любой студент