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16 доказательств того, что даже привычные вещи могут стать шедеврами благодаря деталям

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Когда человек вкладывает душу в то, что делает, это всегда видно невооруженным глазом. Выдают детали, к которым мастер относится с особым трепетом: если увлажнитель воздуха, то с «сюрпризом» внутри, если часовня, то сделанная как продолжение леса. Когда все предметы вокруг несут утилитарную функцию, особенно приятно увидеть нечто, во что производители вдохнули немного жизни.

AdMe.ru никогда не сомневался в том, что с помощью фантазии можно преобразить даже самые скучные вещи до неузнаваемости.

«До того как смола застывает, она жидкая, словно мед. Не понимаю, как никому не пришло на ум сделать это раньше?»

© cray_G_lady / Twitter

Обувь на танкетке из резного дерева чем-то напоминает коньки

Отработавшие свое детали часов могут превратиться в паука, муравья или скорпиона, если в дело вмешалась фантазия художника

В журнальном столике может уместиться модель целого города

Все помнят колокольчики на дверях магазинов, но никогда прежде они не были такими прекрасными

© ladiesandgentlemenstudio.com

Художница создает красивейшие кулоны из миниатюрных цветов и грибов

Объемное панно со спящей лисицей делает этот комод совершенно сказочным

© anthropologie.com

Дизайнер создает на удивление детализированные платья, вдохновляясь легендами и историей европейских городов

«Вот какая люстра была в моих апартаментах Airbnb»

© bachibuiii / Reddit

Внутри этого очистителя воздуха есть своя экосистема

© briiv.co.uk

После отрывных стикеров остается рояль

Эти стулья сделаны по подобию крыльев бабочки

«Думаю, вам понравится стол, который я спроектировал и собрал»

© keuerle / Reddit

Колготки, позволяющие примерить на себя удивительные татуировки

© tattoosocks / Etsy

Протезы в стиле фэнтези, которые делают из обычных людей нимф, заклинателей драконов и стимпанк-роботов

Океанские волны скользят по этой разделочной доске

© JusuMade / Reddit

А какие необычные предметы вдохновляют вас?

Фото на превью bachibuiii / Reddit
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