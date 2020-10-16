16 доказательств того, что даже привычные вещи могут стать шедеврами благодаря деталям

Когда человек вкладывает душу в то, что делает, это всегда видно невооруженным глазом. Выдают детали, к которым мастер относится с особым трепетом: если увлажнитель воздуха, то с «сюрпризом» внутри, если часовня, то сделанная как продолжение леса. Когда все предметы вокруг несут утилитарную функцию, особенно приятно увидеть нечто, во что производители вдохнули немного жизни.

AdMe.ru никогда не сомневался в том, что с помощью фантазии можно преобразить даже самые скучные вещи до неузнаваемости.

«До того как смола застывает, она жидкая, словно мед. Не понимаю, как никому не пришло на ум сделать это раньше?»

Обувь на танкетке из резного дерева чем-то напоминает коньки

Отработавшие свое детали часов могут превратиться в паука, муравья или скорпиона, если в дело вмешалась фантазия художника

В журнальном столике может уместиться модель целого города

Все помнят колокольчики на дверях магазинов, но никогда прежде они не были такими прекрасными

Художница создает красивейшие кулоны из миниатюрных цветов и грибов

Объемное панно со спящей лисицей делает этот комод совершенно сказочным

Дизайнер создает на удивление детализированные платья, вдохновляясь легендами и историей европейских городов

«Вот какая люстра была в моих апартаментах Airbnb»

Внутри этого очистителя воздуха есть своя экосистема

После отрывных стикеров остается рояль

Эти стулья сделаны по подобию крыльев бабочки

«Думаю, вам понравится стол, который я спроектировал и собрал»

Колготки, позволяющие примерить на себя удивительные татуировки

Протезы в стиле фэнтези, которые делают из обычных людей нимф, заклинателей драконов и стимпанк-роботов

Океанские волны скользят по этой разделочной доске