16 девушек, которым выбирали прическу не дорогие парикмахеры, а обычные люди в интернете
В сообществе FemaleHairAdvice («Советы по поводу женских причесок») на сайте Reddit тысячи девушек публикуют свои фото с одним и тем же вопросом: «Что мне делать с волосами?» И часто ответы пользователей сети попадают в яблочко.
Героини подборки от AdMe.ru — яркое тому доказательство. Все эти девушки воспользовались советами незнакомцев и теперь радуются своему новому образу.
1. «Мне нравится!»
- Теперь вы напоминаете героиню фильмов о Джеймсе Бонде. © lone-ranger-130 / Reddit
2. «Все писали, что мне будет круто с пикси»
- Ваше лицо стало совсем другим. Это потрясающе! © healthyboywed / Reddit
3. «Получилось лучше, чем я ожидала»
4. «Готово»
5. «Сделала челку и мелирование»
6. Удачные, хоть и не кардинальные изменения
- Выглядите фантастически! Помолодели на 10 лет. © ApricotDynamic / Reddit
7. «Стала блондинкой»
8. «Я восхищена результатом!»
9. «Не была уверена насчет новой прически, но рада, что решилась»
- Вам очень идет челка! © mirmelkey / Reddit
10. «Я в восторге от своего нового образа!»
11. «Если вы ищете знак, чтобы сделать челку, то это он»
12. «Наконец-то прислушалась к советам»
13. «Отрезала 30 см»
14. Еще одно крутое перевоплощение
- Вы выглядите отлично на обеих фотографиях. © g_m171 / Reddit
15. До и после
16. «Нравлюсь себе с пикси»
Может быть, вы тоже хотите сменить прическу, но не знаете, какой образ выбрать? Публикуйте свое фото — мы уверены, что другие читатели помогут хорошим советом.
Фото на превью jennylynla / Reddit, ApricotDynamic / Reddit
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