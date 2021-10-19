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16 девушек, которым выбирали прическу не дорогие парикмахеры, а обычные люди в интернете

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В сообществе FemaleHairAdvice («Советы по поводу женских причесок») на сайте Reddit тысячи девушек публикуют свои фото с одним и тем же вопросом: «Что мне делать с волосами?» И часто ответы пользователей сети попадают в яблочко.

Героини подборки от AdMe.ru — яркое тому доказательство. Все эти девушки воспользовались советами незнакомцев и теперь радуются своему новому образу.

1. «Мне нравится!»

2. «Все писали, что мне будет круто с пикси»

3. «Получилось лучше, чем я ожидала»

4. «Готово»

5. «Сделала челку и мелирование»

6. Удачные, хоть и не кардинальные изменения

7. «Стала блондинкой»

8. «Я восхищена результатом!»

9. «Не была уверена насчет новой прически, но рада, что решилась»

10. «Я в восторге от своего нового образа!»

11. «Если вы ищете знак, чтобы сделать челку, то это он»

12. «Наконец-то прислушалась к советам»

13. «Отрезала 30 см»

14. Еще одно крутое перевоплощение

  • Вы выглядите отлично на обеих фотографиях. © g_m171 / Reddit

15. До и после

16. «Нравлюсь себе с пикси»

Может быть, вы тоже хотите сменить прическу, но не знаете, какой образ выбрать? Публикуйте свое фото — мы уверены, что другие читатели помогут хорошим советом.

Фото на превью jennylynla / Reddit, ApricotDynamic / Reddit
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