16 девушек, которые решились на короткую стрижку. После их перевоплощения хочется бежать к парикмахеру
Кристина Кацабина — необычный парикмахер. Дело в том, что к ней приходят только те девушки, которые мечтают о короткой стрижке. Другие прически Кристину попросту не интересуют. Такая узкая специализация помогла Кацабиной стать настоящим профессионалом своего дела.
Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на ее работы.
1. Александра
- Как круто ей с такой стрижкой! 😱 © pochti_znamenita / Instagram
2. Дарья
3. Аня
- Это восхитительно! У меня похожие черты лица, тоже крупный нос. Я смотрю на фото и чувствую, что мне с такой стрижкой будет прекрасно! Но как же я боюсь, что нет.... 36 лет с волосами не выше лопаток... Как люди решаются?! Отсыпьте авантюризма. © dzebags / Instagram
4. Мира
5. Оксана
6. Татьяна
- Действительно тот случай, когда короткие лучше длинных, которые тоже были хорошими. © boldinaoxana77 / Instagram
7. Мария
8. Яна
- Это просто бомбическое преображение. Волшебство, не иначе. © olgamironova144 / Instagram
9. Катя
- Я никого из своих пяти детей так долго не ждала, как эту стрижку! © kristinakatsabina / Instagram
10. Ольга
11. Дания
12. Юлия
- Короткая стрижка однозначно ее. © julinikanna / Instagram
13. Алина
14. Валерия
15. Настя
16. Анна
- Кто-то когда-то вбил мне в голову, что длинные волосы — это хорошо, а короткие — это под мальчика. Так и хожу всю жизнь с одной прической «хвост». С февраля смотрю все ваши работы, каждый раз испытывая восхищение от смелости девочек и вашего мастерства, и вынашиваю мысль о стрижке. © orehovskaya_kat / Instagram
Вы когда-нибудь решались на такие кардинальные перемены внешности? Поделитесь фотографиями.