16 девушек, которые решились на короткую стрижку. После их перевоплощения хочется бежать к парикмахеру

Кристина Кацабина — необычный парикмахер. Дело в том, что к ней приходят только те девушки, которые мечтают о короткой стрижке. Другие прически Кристину попросту не интересуют. Такая узкая специализация помогла Кацабиной стать настоящим профессионалом своего дела.