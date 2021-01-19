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16 девушек, которые решились на короткую стрижку. После их перевоплощения хочется бежать к парикмахеру

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Кристина Кацабина — необычный парикмахер. Дело в том, что к ней приходят только те девушки, которые мечтают о короткой стрижке. Другие прически Кристину попросту не интересуют. Такая узкая специализация помогла Кацабиной стать настоящим профессионалом своего дела.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на ее работы.

1. Александра

2. Дарья

3. Аня

  • Это восхитительно! У меня похожие черты лица, тоже крупный нос. Я смотрю на фото и чувствую, что мне с такой стрижкой будет прекрасно! Но как же я боюсь, что нет.... 36 лет с волосами не выше лопаток... Как люди решаются?! Отсыпьте авантюризма. © dzebags / Instagram

4. Мира

5. Оксана

6. Татьяна

  • Действительно тот случай, когда короткие лучше длинных, которые тоже были хорошими. © boldinaoxana77 / Instagram

7. Мария

8. Яна

9. Катя

10. Ольга

11. Дания

12. Юлия

13. Алина

14. Валерия

15. Настя

16. Анна

  • Кто-то когда-то вбил мне в голову, что длинные волосы — это хорошо, а короткие — это под мальчика. Так и хожу всю жизнь с одной прической «хвост». С февраля смотрю все ваши работы, каждый раз испытывая восхищение от смелости девочек и вашего мастерства, и вынашиваю мысль о стрижке. © orehovskaya_kat / Instagram

Вы когда-нибудь решались на такие кардинальные перемены внешности? Поделитесь фотографиями.

2331951
13k