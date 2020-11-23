AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

16 девушек, которые попрощались с длинными волосами и доказали, что короткая стрижка идет не только пацанкам

12--
-

В жизни многих женщин наступает момент, когда очень хочется попрощаться с длинными волосами и сделать короткую стрижку. Скорректировать свой имидж и стать обладательницей прически мечты девушкам помогает парикмахер-стилист Ирина Дьяченко. Она уверена, что короткие волосы к лицу не только пацанкам: с ними можно выглядеть очень женственно.

Нам в AdMe.ru пришлись по душе работы Ирины, и мы правда не можем решить, какая длина идет девушкам больше. А как считаете вы?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

А какие волосы предпочитаете вы: короткие или длинные?

Фото на превью dyachenkohairstyle / Instagram
12--
-