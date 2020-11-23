16 девушек, которые попрощались с длинными волосами и доказали, что короткая стрижка идет не только пацанкам

В жизни многих женщин наступает момент, когда очень хочется попрощаться с длинными волосами и сделать короткую стрижку. Скорректировать свой имидж и стать обладательницей прически мечты девушкам помогает парикмахер-стилист Ирина Дьяченко. Она уверена, что короткие волосы к лицу не только пацанкам: с ними можно выглядеть очень женственно.