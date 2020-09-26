16 девушек, которые изменили одну деталь в своем образе и стали выглядеть ярче

Джейн Мэтьюс — парикмахер, которая любит стиль 60–70-х годов прошлого века. Ее клиенты садятся в кресло обычными девушками, а встают настоящими хиппи. Деталь, которую обожает Джейн, — челка. Можно заметить, что ни одна ее работа не обходится без этого элемента прически.

Нам в AdMe.ru кажется, что каждой клиентке Мэтьюс идет челка. Благодаря такой небольшой перемене все девушки стали выглядеть превосходно. Согласны?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.