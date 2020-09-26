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16 девушек, которые изменили одну деталь в своем образе и стали выглядеть ярче

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Джейн Мэтьюс — парикмахер, которая любит стиль 60–70-х годов прошлого века. Ее клиенты садятся в кресло обычными девушками, а встают настоящими хиппи. Деталь, которую обожает Джейн, — челка. Можно заметить, что ни одна ее работа не обходится без этого элемента прически.

Нам в AdMe.ru кажется, что каждой клиентке Мэтьюс идет челка. Благодаря такой небольшой перемене все девушки стали выглядеть превосходно. Согласны?

1.

© jayne_edosalon / instagram

2.

© jayne_edosalon / instagram

3.

© jayne_edosalon / instagram

4.

© jayne_edosalon / instagram

5.

© jayne_edosalon / instagram

6.

© jayne_edosalon / instagram

7.

© jayne_edosalon / instagram

8.

© jayne_edosalon / instagram

9.

© jayne_edosalon / instagram

10.

© jayne_edosalon / instagram

11.

© jayne_edosalon / instagram

12.

© jayne_edosalon / instagram

13.

© jayne_edosalon / instagram

14.

© jayne_edosalon / instagram

15.

© jayne_edosalon / instagram

16.

© jayne_edosalon / instagram

Вы бы хотели изменить прическу? Если да, то какие варианты стрижек вам нравятся?

514611
2k