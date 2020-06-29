16 человек, в которых внезапно проснулся дизайнер, но не успел вовремя уснуть и натворил делов

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В наше время модно быть креативной и творческой личностью, и многие уверенно следуют этой моде. Вот только не всем дано грамотно применить свою фантазию, и она заводит их в такие дебри, что на плоды человеческой оригинальности без слез не взглянешь.

Мы в AdMe.ru, конечно, за творчество и уникальность, но эти 16 выдумщиков явно переборщили.

1. Выглядит очень аппетитно. Но это не конфеты, а бомбочки для ванны

2. Когда хотел добавить креатива, но окончательно запутался

3. «Подарила мама моей дочке постельное белье с лошадками. Ночью прихожу в спальню — все одеяло усыпано мухами! Оказалось, что это нарисованные мухи»

4. Когда можешь себе позволить положить ковролин во всем доме, даже в ванной

5. «Туда просто не попадает воздух, и вентилятор совершенно бесполезен»

6. «В отпуске мы сняли дом, и там была круглая ванна»

7. «Где-то в Курске, на 17-м этаже»

8. «Спинку моего стула зачем-то сделали из жесткого шершавого материала, и она портит все мои футболки»

9. «Мы с девушкой только что переехали. Это дверь в туалет, сквозь которую я могу видеть слишком много, сидя при этом за столом на кухне»

10. «Оригинальный дизайн водосточной трубы в Москве в районе метро „Бауманская“»

11. «Нет, это не селфи в зеркале. Это обычное фото и необычный двойной туалет»

12. Последней нотой этого замечательного интерьера стал просчет работников, которые клали плитку

13. Главное, цены видно, а остальное не так важно

14. Когда даже в таком месте хочется единения с природой

15. Хотелось бы знать, дизайнер прямо так и задумал или это вышло случайно

16. — Как же, наверное, неудобно стоять в таком душе.

— Да ладно, пару тысяч лет, и камень станет гладким и ровным