16 человек, которые сделали татуировку для себя, а не для того, чтобы порисоваться перед другими

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Большинство людей, которые решают сделать татуировку, возвращаются из салона с изображением розы на спине или тигра на руке. Но бывают и такие клиенты, которые не выбирают рисунок из каталога, а придумывают собственную концепцию. И обычно в подобных татуировках скрывается куда больше смысла, нежели в стандартных картинках.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фотографии героев данной статьи.

1. «Я спасала животных в Эквадоре. Хочу изобразить их на рукаве, это его начало»

2. Татуировка с важными словами: «Я тобой горжусь. С любовью, дедушка»

3. «Панды и пингвины — любимые игрушки моих сыновей»

4. «Это моя первая собака. Она навсегда в моем сердце»

5. «Посвящаю эту татуировку своей маме»

6. «Сделал татуировку, чтобы сбивать с толку людей, которые спрашивают, что она означает. Ведь эта надпись переводится как „Я не знаю“»

7. «Это мой дедушка»

8. «Мой 4-летний сын нарисовал рисунок. Он превратился в тату»

9. «Моя милая малышка Луна»

10. «Сделала татуировку, которая напоминает мне о борьбе с депрессией»

11. «В октябре не стало моего папы. Написал на своей руке такой же текст, какой был у него»

«Мечтай так, будто будешь жить вечно. Живи так, будто тебя не станет завтра».

12. «В память о моей сестре. Мне всегда нравились ее рисунки»

13. «На этой татуировке мои мама и папа»

14. «Портрет моего пса»

15. Решение для людей с алопецией — тату бровей

16. «Ты в курсе, что эта татуировка навсегда?» — вопрос, который, наверное, слышал каждый, кто делал тату