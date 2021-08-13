16 человек, которые решили привнести в интерьер квартир нотки ретро-стиля, но даже не ожидали такого крутого результата

Всем нам хорошо знакома поговорка «Новое — это хорошо забытое старое». И фразу эту можно применить к очень многим аспектам нашей жизни. Не исключением будет и дизайн интерьера, и герои нашей сегодняшней подборки на своем примере это доказали. Они смогли так органично вписать в ансамбль комнаты мебель и декор в стиле ретро, что других слов нет, кроме: «Ну надо же, и я теперь так же хочу».

Мы в AdMe.ru взяли на заметку несколько идей из этой фотоподборки и теперь не ждем не дождемся момента, когда их можно будет воплотить в жизнь.

«Притащил домой старый разобранный диван. Собрал — и вот что получил»

«Моя потрясная лампа середины прошлого века. Купил ее за $ 10!»

«Диван-платформа 1960-х годов. Обновил столики по бокам, поролон и обивку»

«Этот кофейник жена отыскала в каком-то комиссионном магазинчике. И да, его нагревает свеча, стоящая под дном»

«Отреставрировал эту прекрасную вещь. Горжусь ей больше остальных»

«Купил это зеркало на гаражной распродаже... поверить не могу, что оно пролежало там полдня и никто его не забрал!»

«Занимались ремонтом ванной комнаты и превратили старый шкафчик в вот такой туалетный столик»

«Эти зеркало и комод — лучшее, на что я когда-либо тратил $ 50»

«Папа нашел это в мусорном ведре на работе. Я в диком восторге! Ведь они еще и работают»

«Этот шкафчик восстановила очень милая русская бабушка»

«Моя НЛО-лампа. Купил ее 6 лет назад и с тех пор не видел ни одной похожей»

«Мое новое домашнее рабочее место»

«Это специальное сиденье для телефона. Середина прошлого века»

«Наконец после долгих месяцев поисков я нашла тот самый винтажный буфет. И цена была не заоблачная»

«А родственники хотели отдать его в комиссионку!»

«Часы 1960-х годов. Мало того что я нашел их на обочине дороги, так они еще и работают!»