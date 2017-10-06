16 фото, в которых вся суть онлайн-покупок
У покупок в интернете есть масса преимуществ: не нужно никуда ходить, выбор товаров просто огромный, да и цена весьма привлекательна. Однако приобретенные таким образом вещи часто отличаются от тех, что на фото, причем не в лучшую сторону.
AdMe.ru собрал для вас неопровержимые доказательства того, что онлайн-шопинг полон сюрпризов. Ну а в качестве бонуса — доказательство того, что даже самые странные вещи находят своего покупателя.
1. Китайская мода — она такая
2. Эти кроссовки, на минуточку, стоят $ 750
3. Подпись на чашке идеально отражает реакцию покупателя
4. Рисунок ПОЧТИ как на картинке
5. Занимательная кошачья анатомия от AliExpress
6. Купил колготки на Хеллоуин
7. Что ж, есть еще один стимул похудеть
8. Хоть сейчас на красную дорожку
9. Видимо, у искусственных елок тоже осыпаются иголки
10. Ей всего лишь хотелось выглядеть сексуально
11. Гигантоманией продавцы из интернета тоже страдают
12. Нежно-розовая... половая тряпка?
13. Заказал пазл, а его уже собрали
14. Накидка, иди домой, ты пьяна
15. Потрепала жизнь Ариэль
16. Вот почему не стоит заказывать платье на выпускной в интернет-магазине
Бонус: иногда даже самые странные вещи находят своего покупателя
Отзыв довольного покупателя: «Орал с этой маски пол-утра. С работы уволили, маской доволен».
Фото на превью reddit