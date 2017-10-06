16 фото, в которых вся суть онлайн-покупок

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У покупок в интернете есть масса преимуществ: не нужно никуда ходить, выбор товаров просто огромный, да и цена весьма привлекательна. Однако приобретенные таким образом вещи часто отличаются от тех, что на фото, причем не в лучшую сторону.

AdMe.ru собрал для вас неопровержимые доказательства того, что онлайн-шопинг полон сюрпризов. Ну а в качестве бонуса — доказательство того, что даже самые странные вещи находят своего покупателя.