16 косметических лайфхаков, которые гениальны и безумны одновременно

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Чтобы быть красивой и ухоженной, не обязательно тратить много денег или времени. Есть приемы, которые помогут вам привести себя в порядок и в то же время оставят лишние полчаса на семью или на просмотр любимого сериала.

В этой подборке AdMe.ru собрал странные, любопытные и вполне простые лайфхаки от бьюти-блогеров. С ними вы обязательно станете еще более женственной и прекрасной.

Лайфхак № 1: Как аккуратно прокрасить уголки губ

Чтобы помада не размазывалась в уголках губ, зажмите между зубами ватную палочку. В таком положении, говорит блогер в этом видео, намного удобнее и подводить губы.

Лайфхак № 2: Что делать, если закончился любимый блеск для губ или засохла тушь

Флакон с блеском или тушью для ресниц опускаем в миску с горячей водой (но не с кипятком!) на 3 минуты. После этого красим губы или глаза, как обычно. Увидеть, как это происходит, можно здесь.

Лайфхак № 3: Делаем омбре на губах

Чтобы добиться эффекта омбре на губах, вам понадобятся тональный крем, ватная палочка и салфетка. На губы, накрашенные помадой, с помощью ватной палочки наносится тональная основа и растушевывается, как в этом видео.

Лайфхак № 4: Как наносить водостойкую тушь, чтобы она легко снималась

Многие девушки знают, как плохо снимается водостойкая тушь. Но если вы боитесь, что обычная потечет, будет оставлять следы или расплывется, то воспользуйтесь следующей хитростью: нанесите неводостойкую тушь и, пока она не высохнет, прокрасьте ресницы еще двумя слоями водостойкой туши. Благодаря этому приему макияж глаз будет стойким, но снимать его будет намного легче.

Лайфхак № 5: Как быстро вымыть кисточки для макияжа

Наверное, все уже знают, что мыть кисти для макияжа нужно хотя бы раз в неделю (а в идеале — после каждого использования). Однако это нудное занятие всегда хочется отложить на потом. Но, оказывается, чтобы быстро и легко вымыть кисти, достаточно воспользоваться жидким мылом, разведенным в воде, и маленьким ситечком. Подробнее здесь.

Лайфхак № 6: Простой способ справиться с залысинами на бровях

Если на бровях после коррекции появились залысины, пригодится следующий лайфхак. Накладные ресницы нарезают по длине волосков, смешивают с нетоксичным клеем и аккуратно приклеивают при помощи кисти. Выглядит это так.

Лайфхак № 7: Дымчатый макияж за 10 секунд

Простой вариант smoky eyes можно сделать за считаные секунды. Быстро подводим карандашом нижнее и верхнее веко (если размажется или будет криво — вовсе не страшно), растушевываем подводку кисточкой или безымянным пальцем, затем наносим толстый слой туши, как обычно, и слой — держа кисточку в вертикальном положении. Благодаря вертикальному нанесению ресницы отделяются друг от друга и становятся более объемными. Наслаждаемся результатом.

Лайфхак № 8: Делаем коррекцию формы носа при помощи карандаша для бровей

Если вы новичок в контуринге, сделать его можно по простой схеме, которая показана здесь. С помощью карандаша для бровей наносим линии на нос, добавляем немного консилера на переносицу и на крылья носа и все растушевываем.

Лайфхак № 9: Убираем темные круги под глазами

При темных кругах под глазами пригодится банановая кожура. Оторвите или отрежьте 2 кусочка кожуры и положите под глаза на 1 минуту. Кожа под нижними веками заметно посвежеет.

Лайфхак № 10: Делаем французский маникюр при помощи обрезанной кисточки

Для того чтобы легко сделать френч, кисточку лака, который вы наносите на кончики ногтей, тщательно вытрите о салфетку и ножницами придайте полукруглую форму. Теперь можно красить ногти. Подробнее здесь.

Лайфхак № 11: Как снять с ногтей лак с блестками

Блестки могут великолепно смотреться на ногтях, но снимать их очень нелегко. Сделайте следующим образом: намочите ватные диски в средстве для снятия лака, приложите их к ногтям и заверните пальцы в фольгу. Подождите несколько минут — и лака как не бывало!

Лайфхак № 12: Еще один способ сделать френч

Еще более легкий и бюджетный способ сделать французский маникюр. Наносим лак-основу. После высыхания наклеиваем закругленный пластырь на край ногтя. Красим, ждем пока высохнет и сверху покрываем закрепителем.

Лайфхак № 13: Делаем маникюр в стиле поп-арт

Если вы любите комиксы, то сделать оригинальный маникюр с картинками любимых героев будет не очень сложно. Вырезанные рисунки смачиваем в жидкости для снятия лака, прижимаем к ногтю, снимаем и покрываем закрепителем. Подробнее этот процесс можно увидеть здесь.

Лайфхак № 14: Чтобы собранные в пучок волосы не топорщились, используйте гигиеническую помаду

Когда мы делаем высокую прическу, нередко выбиваются мелкие волоски. Не всегда под рукой есть средство для укладки,а вот гигиеническая помада наверняка окажется в женской сумочке. Наносим ее на кончики пальцев и распределяем по волосам, как показано здесь.

Лайфхак № 15: Делаем кудри при помощи колготок

Старые, но чистые колготки можно использовать для создания красивой укладки. Делим волосы пробором на 2 части и обе закручиваем в жгутики при помощи колготок. Закрепляем все резинками и оставляем на ночь. Как это выглядит, смотрите здесь.

Лайфхак № 16: Как надеть платье или свитер и не испачкать их губной помадой

Этот лайфхак кажется немного диким, но он, несомненно, работает. Если вы уже нанесли макияж, но еще не надели платье или свитер, то не испачкать их вам поможет любой достаточно объемный и чистый пакет. Увидели мы этот способ здесь.